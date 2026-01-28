Однако некоторые из них впоследствии решили предать родную страну. Кто из олимпийских чемпионов предал Украину – рассказывает 24 канал.

Яна Клочкова

Украинская пловчиха одна из самых титулованных спортсменок в истории нашей страны. За свою карьеру она получила 4 золотых медали на Олимпийских играх.

Однако после начала полномасштабного вторжения России в Украину она вместе с сыном вернулась в Симферополь, что во временно оккупированном Крыму, где проживает со своими родителями.

Спортстменка, которую называли "золотой рыбкой" Украины полностью исчезла из публичной плоскости и закрыла свой профиль в инстаграме. Чем она сейчас занимается доподлинно неизвестно.

Отметим, что в декабре 2025 года президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции против Клочковой. Яна больше не будет получать государственную стипендию за свои успехи в прошлом.

Инна Осипенко-Радомская

На Олимпийских играх 2008 в Пекине Осипенко-Радомская принесла "золото" Украине. А на следующих соревнованиях в 2012 году в Лондоне она завоевала две серебряные медали в гребле на байдарках и каноэ.

Однако впоследствии атлетка сменила спортивное гражданство. И уже на Олимпиаде 2026 года в Рио Инна представляла Азербайджан, позже она объяснила свое решение.

Несмотря на патриотизм к своей стране, решила выступать за сборную Азербайджана. Появились такие моменты, которые заставили мой патриотизм отойти в сторону. Нужно было думать о своем будущем и будущем своей семьи. Люблю Украину, но текущая ситуация заставила что-то менять в своей жизни,

– рассказывала Осипенко-Радомская.

Отметим, что на Играх в Бразилии гребчица получила "бронзу". После этого она завершила карьеру и сосредоточилась на тренерской деятельности.

Артур Айвазян

Украинский спортсмен в 2008 году стал чемпионом Олимпийских игр по стрельбе. Однако в 2014 году после того, как Россия оккупировала Крым, он решил получить гражданство вражеской страны.

В конце концов он не смог представить Россию на Олимпиаде в 2016 году, ведь не отбыл 3-летний карантин, связанный со сменой гражданства. Позже он завершил карьеру, так и не получив ни одной медали на международной арене в составе вражеской страны.

Сергей Бубка

Олимпийский чемпион 1988 года оказался в Реестре предателей Украины из-за сотрудничества с оккупантами. Дело в том, что в 2023 году журналисты Bihus Info провели расследование о деятельности Бубки в сфере бизнеса.

Оказалось, что бизнес экс-спортсмена продолжает работать во временно оккупированном Донецке. В результате Движение ЧЕСТНО включило знаменитого атлета в Реестр предателей Украины.

В конце концов Служба безопасности Украины начала расследование в отношении работы компании Бубки на временно оккупированных территориях, которое до сих пор продолжается. Сам бывший атлет высказался относительно связей с оккупантами, опровергнув связи с враждебной страной.

Я родился на украинской земле, всегда с большой гордостью представлял Украину во всем мире. Всегда боролся за Украину, но сейчас против меня началась кампания по уничтожению моей репутации,

– сказал Бубка.

Отметим, что недавно Бубку заметили в Венгрии. Туда его пригласили на спортивный гала-вечер в Оперном театре Будапешта.

Евгений Браславец

Известный яхтсмен в 1996 году в паре с Игорем Матвиенко завоевал "золото" Олимпийских игр в парусном спорте. Однако после того как Россия оккупировала Крым, Браславец решил сменить гражданство, получив паспорт вражеской страны.

Бывший украинский спортсмен еще некоторое время выступал под российским флагом. Однако где сейчас и чем занимается симферополец неизвестно.