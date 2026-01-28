Проте деякі з них згодом вирішили зрадити рідну країну. Хто з олімпійських чемпіонів зрадив Україну – розповідає 24 канал.

Яна Клочкова

Українська плавчиня одна з найтитулованіших спортсменок в історії нашої країни. За свою кар'єру вона здобула 4 золотих медалі на Олімпійських іграх.

Проте після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вона разом із сином повернулася до Сімферополя, що у тимчасово окупованому Криму, де проживає зі своїми батьками.

Яна Клочкова / Фото з відкритих джерел

Спорстменка, яку називали "золотою рибкою" України повністю зникла з публічної площини та закрила свій профіль в інстаграмі. Чим вона зараз займається достеменно невідомо.

Відзначимо, що у грудні 2025 року президент України Володимир Зеленський ввів нові санкції проти Клочкової. Яна більше не отримуватиме державну стипендію за свої успіхи у минулому.

Інна Осипенко-Радомська

На Олімпійськи іграх 2008 у Пекіні Осипенко-Радомська принесла "золото" Україні. А на наступних змаганнях у 2012 році у Лондоні вона завоювала дві срібні медалі у веслуванні на байдарках і каное.

Інна Осипенко-Радомська / Фото НОК України

Проте згодом атлетка змінила спортивне громадянство. І вже на Олімпіаді 2026 у Ріо Інна представляла Азербайджан, пізніше вона пояснила своє рішення.

Попри патріотизм до своєї країни, вирішила виступати за збірну Азербайджану. З'явилися такі моменти, які змусили мій патріотизм відійти у бік. Потрібно було думати про своє майбутнє та майбутнє своєї сім'ї. Люблю Україну, але поточна ситуація змусила щось змінювати у своєму житті,

– розповідала Осипенко-Радомська.

Відзначимо, що на Іграх у Бразилії веслувальниця здобула "бронзу". Після цього вона завершила кар'єру та зосередилася на тренерській діяльності.

Артур Айвазян

Український спортсмен у 2008 році став чемпіоном Олімпійських ігор зі стрільби. Проте у 2014 році після того, як Росія окупувала Крим, він вирішив отримати громадянство ворожої країни.

Артур Айвазян / Фото з відкритих джерел

Зрештою він не зміг представити Росію на Олімпіаді у 2016 році, адже не відбув 3-річний карантин, пов'язаний зі зміною громадянства. Пізніше він завершив кар'єру, так і не здобувши жодної медалі на міжнародній арені у складі ворожої країни.

Сергій Бубка

Олімпійський чемпіон 1988 року опинився у Реєстрі зрадників України через співпрацю з окупантами. Річ у тім, що у 2023 році журналісти Bihus Info провели розслідування щодо діяльності Бубки у сфері бізнесу.

Сергій Бубка / Фото Getty Images

Виявилося, що бізнес ексспортсмена продовжує працювати у тимчасово окупованому Донецьку. У результаті Рух ЧЕСНО включив знаменитого атлета до Реєстру зрадників України.

Зрештою Служба безпеки України розпочала розслідування стосовно роботи компанії Бубки на тимчасово окупованих територіях, яке досі триває. Сам колишній атлет висловився щодо зв'язків з окупантами, спростувавши зв'язки з ворожою країною.

Я народився на українській землі, завжди з великою гордістю представляв Україну в усьому світі. Завжди боровся за Україну, але зараз проти мене почалась кампанія зі знищення моєї репутації,

– сказав Бубка.

Відзначимо, що нещодавно Бубку помітили в Угорщині. Туди його запросили на спортивний гала-вечір в Оперному театрі Будапешта.

Євген Браславець

Відомий яхтсмен у 1996 році у парі з Ігорем Матвієнком завоював "золото" Олімпійських ігор у вітрильному спорті. Проте після того як Росія окупувала Крим, Браславець вирішив змінити громадянство, отримавши паспорт ворожої країни.

Євген Браславець (зліва) / Фото НОК України

Колишній український спортсмен ще деякий час виступав під російським прапором. Проте де зараз та чим займається сімферополець невідомо.