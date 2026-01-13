В прошлом прославленный спортсмен, который сейчас считается предателем Украины, внезапно посетил Будапешт. В венгерской столице он имел сразу несколько дел, пишет 24 Канал со ссылкой на издание Nemzeti Sport.

Зачем Бубка поехал в Венгрию?

Экс-рекордсмен мира в прыжках с шестом был приглашен на Национальный спортивный гала-вечер в Оперном театре Будапешта. Во время церемонии 12 января награждали лучших спортсменов прошлого года в разных категориях по версии венгерских журналистов.

Бубка поднялся на сцену, чтобы зачитать имя победителя и вручить статуэтку в номинации "Лучшая спортсменка с инвалидностью". Награда досталась Луке Эклер, которая в своей речи отметила, что имеет честь стоять с выдающимся легкоатлетом на одной сцене.

Сергей Бубка награждает Луку Эклер / фото Nemzeti Sport

Что еще Бубка делал в Будапеште?

Бывший президент украинского НОК дал несколько интервью венгерским СМИ, в которых не было ни одного вопроса о российско-украинской войне или его бизнесе с оккупантами. Зато говорили о рекордах и противостоянии в прошлом с венгерскими прыгунами.

Венгерская гимнастка Жужа Чишту утверждает, что именно она пригласила Сергея Бубку в Будапешт. На своей фейсбук-странице она радостно опубликовала фотографию с ним.



Сергей Бубка вместе с гимнасткой Жужей Чишту / фото из фейсбука

Также Бубка нашел время для встречи с президентом Федерации легкой атлетики Венгрии Миклошем Гюлаем.

Почему Бубка считается в Украине предателем?