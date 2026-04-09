На пресс-конференции министр заявил, что причин для этого пока нет. Таким образом, звание Бубки осталось без изменений.

Что сказал Бедный о звании у Бубки?

Глава министерства заявил, что Украина является правовым государством, где все действия осуществляются в соответствии с законами и установленными процедурами. Процедура присвоения и лишения звания "Герой Украины" также регламентируется законодательством.

На сегодня я не видел ни одного юридически значимого основания для инициирования вопроса о лишении его такого звания,

– отметил глава ведомства.

Министр отметил, что хотел бы видеть от Бубки более активную позицию по защите интересов Украины в рамках деятельности Международного олимпийского комитета.

Хотелось бы, чтобы такую позицию освещало более активно большое количество людей, которым присвоено сегодня звание "Герой Украины" и другие государственные награды. Да, действительно, хотелось бы, чтобы все они говорили об этом громко. Но является ли такое молчание с его стороны основанием, чтобы лишать его звания "Герой Украины"? Я думаю, что нет,

– добавил министр.

Почему критикуют Сергея Бубку?

Легкоатлета в последнее время активно критикуют из-за его молчания относительно войны в Украине и якобы поддержки российских интересов в международных спортивных организациях.

Возмущение общества усилилось после выступления скелетониста Владислава Гераскевича в Верховной Раде с призывом лишить Бубку звания "Героя Украины".

Основные причины критики, которую высказал бывший исполняющий обязанности президента Федерации легкой атлетики Евгений Пронин в Threads:

Отсутствие четкой публичной позиции относительно российской агрессии.

Должностные действия, которые могут подыгрывать интересам России в спортивных структурах.

Журналисты Bihus info приводили информацию о бизнес-операциях, связанные с временно оккупированными территориями.

Неэффективная поддержка украинских спортсменов в международных соревнованиях.

Некоторые депутаты и общественные деятели призывают к лишению Бубки звания "Героя Украины", однако юридическая процедура сложная и длительная.