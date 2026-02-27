После выступления скелетониста Владислава Гераскевича в Верховной Раде с призывом лишить Бубку звания Героя Украины возмущение возросло. Часть известных спортсменов поддержала известного в прошлом легкоатлета, зато другие называют его предателем, передает 24 Канал.

Почему Сергея Бубку называют предателем?

Одним из тех, кто поддерживает лишение Сергея Бубки звания Героя Украины стал бывший исполняющий обязанности президента Федерации легкой атлетики, юрист и адвокат Владислава Гераскевича Евгений Пронин. На своей странице в Threads он написал, что "Бубка навсегда останется мировым рекордсменом и великим легкоатлетом, но он никогда не останется великим украинцем."

Отсутствие четкой публичной позиции по войне. Представитель МОК не выступал с однозначным осуждением российской агрессии после полномасштабного вторжения. Это, по их мнению, является молчаливой поддержкой или недостаточной солидарностью с Украиной.

Должностные действия, подыгрывающие интересам России. В Верховной Раде звучали обвинения, что Бубка подыгрывает России, позволяет российские флаги в организациях, которые возглавляет, в частности в международных спортивных структурах.



Торговля с россиянами через бизнес-связи. Журналисты Bihus info приводили информацию о бизнес-операциях, связанных с Бубкой или его семьей, продолжавших деятельность во временно оккупированных регионах, включая контракты на поставку ресурсов.



Противоречивая роль в международном спорте во время войны. Как член Международного олимпийского комитета Бубка критикуется за то, что не отстоял интересы Украины в спорных решениях об участии россиян в спортивных соревнованиях.

Выступления или действия, что не поддерживают украинских спортсменов. Его критиковали за бездействие или косвенные действия, когда украинские спортсмены, которые пытались выразить патриотическую позицию (например, с "шлемом памяти"), сталкивались со штрафами или дисквалификациями МОК, а Бубка не оказывал никакой поддержки.

Возможные последствия

После громкого выступления Гераскевича в парламенте некоторые депутаты и публичные деятели призывают легально лишить Бубку звания Героя Украины или даже наложить на него санкции.

При этом юридическая процедура такого решения остается сложной и требует законных оснований, в частности, указа президента.

Сергей Бубка пока еще не реагировал на все обвинения, и часть общества продолжает защищать его как выдающегося спортсмена и международного чиновника.

Спортивные достижения Бубки