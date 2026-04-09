На пресконференції міністр заявив, що причин для цього наразі немає. Таким чином, звання Бубки залишилося без змін.

Що сказав Бідний про звання у Бубки?

Голова міністерства заявив, що Україна є правовою державою, де всі дії здійснюються відповідно до законів та встановлених процедур. Процедура присвоєння та позбавлення звання "Герой України" також регламентується законодавством.

Станом на сьогодні я не бачив жодної юридично значущої підстави для ініціювання питання про позбавлення його такого звання,

– зазначив очільник відомства.

Міністр зазначив, що хотів би бачити від Бубки більш активну позицію щодо захисту інтересів України у рамках діяльності Міжнародного олімпійського комітету.

Хотілося б, щоб таку позицію висвітлювала більш активно велика кількість людей, яким присвоєно сьогодні звання "Герой України" та інші державні нагороди. Так, дійсно, хотілося б, щоб всі вони говорили про це гучно. Але чи є таке мовчання з його сторони підставою, щоб позбавляти його звання "Герой України"? Я думаю, що ні,

– додав міністр.

Чому критикують Сергія Бубку?

Легкоатлета останнім часом активно критикують через його мовчання щодо війни в Україні та нібито підтримку російських інтересів у міжнародних спортивних організаціях.

Обурення суспільства посилилося після виступу скелетоніста Владислава Гераскевича у Верховній Раді з закликом позбавити Бубку звання "Героя України".

Основні причини критики, яку висловив колишній виконуючий обов'язків президента Федерації легкої атлетики Євген Пронін у Threads:

Відсутність чіткої публічної позиції щодо російської агресії.

Посадові дії, які можуть підігравати інтересам Росії у спортивних структурах.

Журналісти Bihus info наводили інформацію про бізнес-операції, пов'язані з тимчасово окупованими територіями.

Неефективна підтримка українських спортсменів у міжнародних змаганнях.

Деякі депутати та громадські діячі закликають до позбавлення Бубки звання "Героя України", проте юридична процедура складна та тривала.