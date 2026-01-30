В 2017 году младший из братьев Кличко стал кумом бывшего члена запрещенной в Украине Партии регионов. Церемония состоялась в тогда еще подконтрольной Русской православной церкви Киево-Печерской лавре, пишет ТСН.

Кого и с кем крестил Владимир Кличко?

Владимир – крестный отец дочери народного депутата Нестора Шуфрича, которого сейчас судят за государственную измену и попытку свержения конституционного строя. Духовную опеку над Марией Шуфрич он взял во время обряда, который лично провел глава так называемой "УПЦ МП" Онуфрий.



Владимир Кличко крестит дочь Шуфрича / фото из соцсетей

Крестной, а соответственно и кумой Кличко стала Оксана Марченко – бывшая телеведущая, а также жена Виктора Медведчука, государственного изменника, откровенно пророссийского деятеля, который в 2022 году был схвачен Службой безопасности Украины и впоследствии обменян на украинских защитников из "Азова".

Марченко и Медведчук являются кумовьями российского диктатора Владимира Путина. Кровавый кремлевский руководитель крестил их дочь.

Что еще известно о Владимире Кличко?