У 2017 році молодший з братів Кличків став кумом колишнього члена забороненої в Україні Партії регіонів. Церемонія відбулася у тоді ще підконтрольній Російській православній церкві Києво-Печерській лаврі, пише ТСН.

Кого та з ким хрестив Володимир Кличко?

Володимир – хрещений батько доньки народного депутата Нестора Шуфрича, якого зараз судять за державну зраду і спробу повалення конституційного ладу. Духовну опіку над Марією Шуфрич він узяв під час обряду, який особисто провів очільник так званої "УПЦ МП" Онуфрій.



Володимир Кличко хрестить доньку Шуфрича / фото із соцмереж

Хрещеною, а відповідно й кумою Кличка стала Оксана Марченко – колишня телеведуча, а також дружина Віктора Медведчука, державного зрадника, відверто проросійського діяча, який у 2022 році був схоплений Службою безпеки України та згодом обміняний на українських захисників з "Азову".

Марченко та Медведчук є кумами російського диктатора Володимира Путіна. Кривавий кремлівський керівник хрестив їхню доньку.

