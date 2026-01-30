У 2017 році молодший з братів Кличків став кумом колишнього члена забороненої в Україні Партії регіонів. Церемонія відбулася у тоді ще підконтрольній Російській православній церкві Києво-Печерській лаврі, пише ТСН.
Кого та з ким хрестив Володимир Кличко?
Володимир – хрещений батько доньки народного депутата Нестора Шуфрича, якого зараз судять за державну зраду і спробу повалення конституційного ладу. Духовну опіку над Марією Шуфрич він узяв під час обряду, який особисто провів очільник так званої "УПЦ МП" Онуфрій.
Володимир Кличко хрестить доньку Шуфрича / фото із соцмереж
Хрещеною, а відповідно й кумою Кличка стала Оксана Марченко – колишня телеведуча, а також дружина Віктора Медведчука, державного зрадника, відверто проросійського діяча, який у 2022 році був схоплений Службою безпеки України та згодом обміняний на українських захисників з "Азову".
Марченко та Медведчук є кумами російського диктатора Володимира Путіна. Кривавий кремлівський керівник хрестив їхню доньку.
Що ще відомо про Володимира Кличка?
- За даними BoxRec, Кличко-молодший провів на профі-ринзі 69 поєдинків, у яких здобув 64 перемоги, 53 з яких – нокаутом.
- Є світовим рекордсменом за кількістю проведених боїв за пояс чемпіона світу у хевівейті – 23.
- Володимир – олімпійський чемпіон Ігор в Атланті 1996 року у ваговій категорії понад 91 кілограм.
- Має чітку проукраїнську позицію, від початку повномасштабної війни постійно публічно засуджує дії Росії.
- Ще від старту спортивної кар'єри відмовлявся змінювати громадянство, стверджуючи, що не проміняє свій український паспорт на жоден інший.