Попри це останнім часом ЗМІ пророкують повернення Кличка-молодшого в ринг. Детальніше про ці плани стало відомо ресурсу ggsports, який розповів про аспекти можливого камбеку.

До теми Час повертатися в ринг: Кличко натякнув, що готовий знову стати чемпіоном

Що вирішив Кличко?

Наразі ймовірність повернення 49-річного Кличка дуже низька. Володимир справді мав намір знову вийти в ринг, але відклав цю подію через війну в Україні.

Брат мера Києва активно допомагає Батьківщині на дипломатичному рівні та зайнятий підтримкою з боку іноземних партнерів. Це заважає Кличку зосередитись на спортивній підготовці.

Тим не менш, українець не залишив ідею повернення в ринг. Володимир мріє побити рекорд Джорджа Формана та стати найстаршим чемпіоном світу у надважкій вазі.

Легендарному американцю вдалось завоювати пояс у 48 років. Раніше повідомлялось, що Олександр Усик готовий допомогти Володимиру Кличку відновити кар'єру.

Як пройшла кар'єра Володимира Кличка?