Виявилося, що ексчемпіон світу зовсім не зважає на вік і продовжує тренуватися бодай один раз кожного дня. Вболівальники впевнені, що такий режим дозволяє йому вже зараз викликати на двобій чинного володаря поясу WBO Фабіо Вордлі, пише 24 Канал з посиланням на допис Кличка в його інстаграмі.

Дивіться також Ніхто не бив мене так, – Кличко назвав суперника з найсильнішим ударом

Що написали про спаринг Кличка з молодим українцем?

У коментарях відзначили, що Володимир жваво рухається рингом і зовсім не виглядає як той, кому у березні виповниться 50 років. Фани почали підбирати українцеві суперника – і більшість зійшлися на тому, що варто показати майстер-клас британцю Фабіо Вордлі.

Чому Кличко може провести бій з Вордлі?

Володимир неодноразово озвучував мрію побити легендарний рекорд Джорджа Формана і вписати своє ім'я в історію світового боксу ще більшими літерами. Для цього йому потрібно викликати на двобій одного з чинних чемпіонів у хевівейті – а варіант з Вордлі виглядає значно більш ймовірним, ніж протистояння з Олександром Усиком.

Хто такий Джордж Форман, чий рекорд хоче побити Кличко?

Американець Джордж Форман сяяв на ринзі у 70-х роках минулого століття, а потім несподівано пережив другий злет кар'єри вже у 90-х. У віці 45 років він став найстаршим за увесь час чемпіоном світу з боксу.

Бернард Хопкінс формально відібрав у Формана цей рекорд у 2010 році, але саме у хевівейті Джордж залишається найбільш віковим володарем поясів за увесь час. У березні 2025 року він пішов з життя.

Чи є шанси на повернення Кличка в ринг?

Приклад Майка Тайсона (хай і не надто успішний) показує, що у публіки та промоутерів є запит на повернення вікових ексчемпіонів на профі-ринг.

Генеральний директор K2 Promotions Олександр Красюк, який довгі роки працював з Олександром Усиком, переконаний, що ми можемо побачити Володимира у чемпіонському двобої. На його думку, Кличко міг би не лише побити рекорд Формана, але й поквитатися з Тайсоном Ф'юрі, адже перебуває у феноменальній формі.

Як Кличко завершував професійну кар'єру?

Володимир має по-справжньому легендарний послужний список: він провів неймовірних 18 поспіль успішних захистів поясів чемпіона світу за версіями IBF та IBO, а також володів титулами WBO, WBA-Super та журналу The Ring.

Проте фінал кар'єри був для нього болючим: спершу у 2015 році поразка за очками від тоді ще молодого вискочки Тайсона Ф'юрі, а два роки потому нокаут від Ентоні Джошуа.

Довідка. За даними порталу BoxRec, загалом Володимир провів 69 боїв, здобув 64 перемоги, з них 53 нокаутом. 5 разів програвав суперникам.

Чим Кличко займався після завершення кар'єри?