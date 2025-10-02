Кличко відверто зізнався, чи планує стати президентом: що сказав колишній боксер

Володимир Кличко будує навколобоксерську кар'єру після того, як повісив рукавички на цвях у 2017-му. Українець виступає експертом, відвідує благодійні заходи, а тепер йому ще й приписують боротьбу за важливу посаду, повідомляє 24 Канал з посиланням на Inside The Games.

Чи очолить Кличко World Boxing?

ЗМІ поширювали інформацію про те, що Кличко-молодший є претендентом на посаду президента World Boxing. Проте сам Володимир спростував цю інформацію.

У себе на сторінці в інстаграм Кличко повідомив, що на даний момент він не є претендентом на цю посаду. Втім інтрига ще залишається, адже українець додав неоднозначний натяк.

Обмінялись інформацією з World Boxing. Я не є кандидатом на посаду президента WB на цей момент. Принаймні, поки що,

– написав Кличко.

Нагадаємо, що президент World Boxing Боріс ван дер Ворст склав свої повноваження. Вибори нового голови організації мають пройти в листопаді цього року.

Головними претендентами на посаду вважаються колишній боксер з Казахстану Геннадій Головкін, а також президент боксерської федерації Греції Харіс Маріоліс. Саме з ними мав би конкурувати Володимир Кличко.