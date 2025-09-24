Окупований Донецьк мав у своїй історії чимало гучних спортивних подій. До однієї з них був причетний відомий американський боксер Пол Маліньяджі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Tribuna.
Що каже Маліньяджі про Донецьк?
Саме на "Донбас Арені" спортсмен здобув одну зі своїх перемог проти В'ячеслава Сенченка у 2012 році. Американець виграв технічним нокаутом у 9-му раунді.
Завдяки цьому Пол здобув чемпіонський пояс WBA у першій напівсередній вазі. Боксер з теплотою пригадав свій виступ в українському місті 13 років тому.
Для мене Донецьк назавжди залишиться особливим містом. Саме там я виборов другий і останній титул чемпіона світу. Для боксера це вершина кар’єри. Це момент, який запам’ятається назавжди. Ще більше мене вразили самі донеччани. Хоча я був гостем і переміг їхнього бійця, мене зустрічали з повагою Після бою підходили, вітали, щиро тиснули руку. Це були добрі й гідні люди,
– згадує Маліньяджі.
Проте у 2014 році все змінилось через війну, яку принесли росіяни. Донецьк окупували представники країни-терористки та спочатку проголосили у ньому псевдореспубліку "ДНР".
Згодом росіяни пішли на повноцінну анексію регіону. Маліньяджі розповів про ситуацію в Донецьку від знайомих та висловив співчуття жителям міста.
Я бачив фото з пробитою "Донбас Ареною". Дізнався, що аеропорт зруйновано, готель зник. Те, що так дбайливо й дорого будувалося, перетворилося на руїни. Ще страшніше було чути від знайомих, які залишилися в місті, про гуманітарну катастрофу. Є нестача води, коли люди змушені збирати дощ у калюжах. У мене досі залишаються друзі у Донецьку. Мені дуже шкода, що їм доводиться через це проходити,
– розповів Пол.
Зазначимо, що Маліньяджі став лише одним з двох боксерів, кому вдалось перемогти В'ячеслава Сенченка. Бій тоді зупинили у 9-му раунді через гематому під оком українця.
Кар'єра Пола Маліньяджі
- Професійна кар'єра Маліньяджі тривала з 2001 по 2017 роки.
- Американець виграв 36 з 44 боїв, зазнавши восьми поразок.
- З 2007 по 2008 роки Маліньяджі належав чемпіонський пояс IBF у першій напівсередній вазі.
- Його він втратив після поразки від Ріккі Хаттона, який нещодавно помер за загадкових обставин.
- З 2012 по 2013 роки Пол був чемпіоном WBA у першій напівсередній вазі.
- Після завершення боксерської кар'єри Маліньяджі брав участь у боях на голих кулаках.