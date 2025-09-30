Проте на місце на чолі світової боксерської організації претендує не тільки Володимир Кличко. 24 канал розповідає про те, що відомо про суперників українця на виборах президента World Boxing.

Хто серед суперників Кличка?

Борис ван дер Ворст очолював World Boxing з листопада 2023 року. Проте чиновник вирішив не балотуватись на другий термін та покине посаду очільника світової боксерської організації.

Що таке World Boxing? World Boxing – це міжнародна федерація олімпійського боксу, яка була створена у 2023 році з метою регулювати аматорський бокс та зберегти його статус як олімпійського виду спорту. Федерація боксу України є частиною організації.

Вибори президента World Boxing відбудеться у листопаді 2025 року. На посаду, яку обіймає нідерландець ван дер Ворст претендують Володимир Кличко, президент НОК Казахстану Геннадій Головкін та очільник Федерації боксу Греції Харіс Маріоліс.

Геннадій Головкін

Геннадій Головкін / Фото з інстаграму чиновника

Геннадій Головкін у минулому був професійним боксером та виступав у середній вазі. За свою кар'єру казахстанець провів 45 боїв – 42 перемоги (37 нокаутом), 1 нічия та 2 поразки.

Головкін був чемпіоном світу за версією WBA, IBF та WBC. Тепер колишній боксер очолює Національний олімпійський комітет Казахстану – почав працювати з 26 лютого 2024 року.

Ексчемпіон світу за свою кар'єру у професійному ринзі потрапляв у різноманітні скандали. Один з найгучніших відбувся перед реваншем проти Сауля Канело Альвареса.

Перший бій Головкін – Канело відбувся у 2017 році та завершився нічиєю. Хоча фанати, експерти і сам Геннадій вважали, що казахстанець переміг мексиканського боксера.

5 травня 2018 року мав відбутися реванш між Геннадієм Головкіним та Саулем Альваресом. За інформацією ESPN, напередодні поєдинку у Канело виявили заборонену речовину в організмі – кленбутерол.

Головкін звинуватив Альвареса у тому, що він шахрай. Казахстанський боксер не вірив у версію Канело, який пояснив, що допінг міг потрапити у його організм через забруднене м'ясо у Мексиці.

У підсумку бій відбувся у вересні. Сауль Альварес переміг Геннадія Головкіна у 12-раундовому поєдинку – роздільне рішення суддів.

У 2022 році Головкін подав до суду на Golden Boy Promotions, вимагаючи 3 мільйони через реванш проти Альвареса. Казахстанець заявив, що йому не виплатили частину прибутків, але організація відмовилась від виплати.

У вересні 2023 року суд отримав документи, що сторони дійшли до компромісу. Чи отримав Головкін виплату від промоутерської компанії, чи ні – невідомо, деталі угоди залишаються конфіденційними.

Відзначимо, що Геннадій Головкін в інтерв'ю Seconds Out висловлювався про війну Росії з Україною. Президент НОК Казахстану назвав повномасштабне вторгнення трагедію, але відмовився називати винуватця.

Якби хтось був конкретно винен, то, мабуть, точно поніс би відповідальність. Мені важко сказати. Не мені думати про це. Я не політолог, щоби обговорювати такі глобальні питання. Але однозначно це не одна людина,

– сказав Головкін.

Харіс Маріоліс

Харіс Маріоліс / Фото з відкритих джерел

Харіс Маріоліс очолив Федерацію боксу Греції 14 вересня 2024 року. За інформацією Mykonos Tyker, чиновник був єдиними кандидатом тому набрав 100 відсотків голосів та був обраний на керівну посаду.

Президент федерації боксу Греції неодноразово виступав з заявами про прозорість. Маріоліс також говорив про боротьбу з допінгом та розвиток боксу, особливо у рідній країні.

Відзначимо, що про Маріоліса мало що відомо. Гучних скандалі за участі очільника федерації боксу Греції не було.

Як Кличко вирішив стати президентом World Boxing?