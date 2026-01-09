Оказалось, что экс-чемпион мира совсем не обращает внимания на возраст и продолжает тренироваться хотя бы один раз каждый день. Болельщики уверены, что такой режим позволяет ему уже сейчас вызвать на поединок действующего обладателя пояса WBO Фабио Уордли, пишет 24 Канал со ссылкой на пост Кличко в его инстаграме.

Смотрите также Никто не бил меня так, – Кличко назвал соперника с самым сильным ударом

Что написали о спарринге Кличко с молодым украинцем?

В комментариях отметили, что Владимир живо двигается по рингу и совсем не выглядит как тот, кому в марте исполнится 50 лет. Фаны начали подбирать украинцу соперника – и большинство сошлись на том, что стоит показать мастер-класс британцу Фабио Уордли.

Почему Кличко может провести бой с Уордли?

Владимир неоднократно озвучивал мечту побить легендарный рекорд Джорджа Формана и вписать свое имя в историю мирового бокса еще большими буквами. Для этого ему нужно вызвать на поединок одного из действующих чемпионов в хэвивейте – а вариант с Уордли выглядит значительно более вероятным, чем противостояние с Александром Усиком.

Кто такой Джордж Форман, чей рекорд хочет побить Кличко?

Американец Джордж Форман блистал на ринге в 70-х годах прошлого века, а затем неожиданно пережил второй взлет карьеры уже в 90-х. В возрасте 45 лет он стал самым возрастным за все время чемпионом мира по боксу.

Бернард Хопкинс формально отобрал у Формана этот рекорд в 2010 году, но именно в хэвивейте Джордж остается наиболее возрастным обладателем поясов за все время. В марте 2025 года он ушел из жизни.

Есть ли шансы на возвращение Кличко в ринг?

Пример Майка Тайсона (пусть и не слишком успешный) показывает, что у публики и промоутеров есть запрос на возвращение возрастных экс-чемпионов на профи-ринг.

Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк, который долгие годы работал с Александром Усиком, убежден, что мы можем увидеть Владимира в чемпионском поединке. По его мнению, Кличко мог бы не только побить рекорд Формана, но и поквитаться с Тайсоном Фьюри, ведь находится в феноменальной форме.

Как Кличко завершал профессиональную карьеру?

Владимир имеет по-настоящему легендарный послужной список: он провел невероятных 18 подряд успешных защит поясов чемпиона мира по версиям IBF и IBO, а также владел титулами WBO, WBA-Super и журнала The Ring.

Однако финал карьеры был для него болезненным: сначала в 2015 году поражение по очкам от тогда еще молодого выскочки Тайсона Фьюри, а два года спустя нокаут от Энтони Джошуа.

Справка. По данным портала BoxRec, в общем Владимир провел 69 боев, одержал 64 победы, из них 53 нокаутом. 5 раз проигрывал соперникам.

Чем Кличко занимался после завершения карьеры?