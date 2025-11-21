Усі вони, на думку Дональда Трампа та його адміністрації, позитивно вплинуть на пришвидшення закінчення війни в Україні, яку розв'язала Росія. Легенда боксу Володимир Кличко не зміг пройти осторонь цю важливу тему та висловив свою думку щодо мирного плану США, передає 24 Канал із посиланням на профіль Кличка у соцмережі Х.

До теми Мирний план Трампа: Politico опублікувало повний текст документа

Як Кличко відреагував на мирний план Трампа?

Колишній чемпіон світу розкритикував мирний план Трампа, який він назвав планом капітуляції.

Це не план миру. Це план капітуляції. Імперська Росія отримує землю за свої злочини. Україна отримує обіцянки, такі як гарантії безпеки 1994 року, написані зникаючим чорнилом. Нам не потрібно 28 пунктів. Нам потрібен один пункт: Росія, йди додому!

– написав Кличко-молодший.

Відзначимо, що президент США Трамп запевнив, що в України є рівно тиждень, аби погодитись з його пропозицією. Він заявив, що у четвер, 27 листопада, є останнім та найкращим днем, аби Україна фінально відреагувала на його мирний план. Слова очільника Штатів щодо дедлайну з'явились у телеграм-каналі Clash Report.

Що передбачає мирний план США?

У ньому вказано, що Україна повинна обмежити чисельність Збройних Сил лише до 600 тисяч. Натомість наша країна збереже її суверенітет.

Також у цьому плані є пункт, який розповідає, що Україна ніколи не вступить до НАТО. В обмін на це Росія гарантує, що більше не буде нападати на Україну.

Крим та Луганська й Донецька області наша країна повинна визнати де-факто територією Росії, тоді як межі у Херсонській і Запорізькій областях будуть "заморожені" по лінії фронту. Там буде створена буферна зона.

Також є пункт щодо роботи Запорізької атомної електростанції. У пункті йде мова, що ЗАЕС буде під наглядом Міжнародної агенції з атомної енергетики (МАГАТЕ), а електроенергію від станції пропонують розподіляти 50 на 50 між Україною та Росією.

Водночас Трамп заявив, що планує ввести потужні санкції проти нафти Росії, хоча точних термінів та умов не названо.