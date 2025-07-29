Поєдинки за участю Володимира Кличка збирали багатомільйонні аудиторії глядачів по всьому світу. "Доктор Сталевий Молот" неодноразово потрапляв до 100 найбільш високооплачуваних спортсменів за версією Форбс. Проте діяльність Володимира не обмежується лише боксом. 24 Канал підготував матеріал про бізнес-імперію молодшого з братів Кличків.

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Промоутерські компанії братів Кличків

Ще на початку 1990-х брати зареєстрували фірму ТОВ Кличко, яка займалася гуртовою торгівлею. Тривалий час Віталій та Володимир вели сімейний бізнес разом. Тож деякі компанії та проєкти були засновані спільно обома братами.

У 2002 Клички заходять у промоутерський бізнес. Вони засновують кілька компаній, найвідомішою з яких є K2 Promotions. Спочатку вона займалася організацією поєдинків Віталія та Володимира. Згодом її діяльність розширилася. Ще донедавна з компанією співпрацював Олександр Усик, який оголосив про розрив лише перед реваншем з Даніелем Дюбуа. Компанія також займається промоушеном Дениса Берінчика та інших українських боксерів.

Володимир Кличко на заході організованому K2 Promotions / фото компанії

Паралельно з K2 Promotions була створена промоутерська компанія KLITSCHKO Management Group (KMG). Вона займається продажем прав на спортивні заходи. Завдяки рекламним контрактам з німецькими компаніями брати заробляли щороку до двох мільйонів євро.

У 2016 році Володимир заснував компанію KLITSCHKO Ventures GmbH, що займається іміджем бренду Кличко та консалтингом.

Харчовий бренд Кличків

На початку 2020 року Володимир запустив власний бренд спортивного харчування WYLLIT. Компанія спеціалізується на випуску продуктів правильної їжі для спортсменів: батончиків, протеїнових коктейлів, корисних обідів, чаю тощо.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії активність компанії знизилася. Остання публікація на офіційній сторінці в інстаграмі датована 3 березня 2022 року.

Володимир Кличко до війни розвивав харчовий бренд / фото компанії

Готельний бізнес та інвестиції

У 2012 році Володимир Кличко відкрив готель 11 Mirrors Design Hotel у самому центрі Києва. У ньому знаходяться 50 люкс-номерів та бар на даху.

Готельний бізнес Володимира Кличко / фото готелю 11 Mirrors Design Hotel

Пізніше був відкритий ще один готель – Globe Runner Hostel & Hotel. Цей хостел розташований поблизу Софіївського собору.

Ще одним напрямком бізнесу є інвестиції. Компанія KLIWLA була створена Володимиром у Лондоні у 2016 році. Вона займається керуванням активами та інвестиціями. Відомо, що 35% коштів боксера інвестовано в Україну, а інша частка в глобальні проєкти.

Нерухомість та транспорт

У ЗМІ повідомлялося, що Володимир володіє маєтком у селі Лютеж поблизу Київського моря. У Флориді Кличко-молодший є власником апартаментів, які оцінюються у 1,5 мільйона доларів.

Зазначимо, що згідно з декларацією мера Києва Віталія Кличка, він разом з братом володіє у столиці квартирою площею 43,5 квадратних метрів. Також повідомлялося про певні об'єкти нерухомості у Німеччині.

У 2021 році з'явилася інформація про придбання гелікоптера Robinson R66 з приблизною вартістю 750 тисяч доларів. Володимир отримав ліцензію пілота та вміє чудово кермувати летальним апаратом. Кличко-молодший отримує величезне задоволення від мандрівок на гелікоптері по країнам Європи.

Гелікоптер Володимира Кличка / фото з фейсбуку

Діяльність легендарного боксера не обмежується бізнесом. Володимир є засновником благодійного "Фонду Кличко". Його діяльність спрямована на підтримку дітей, розвиток спорту, допомогу ветеранам російсько-української війни.

Фонд Володимира Кличка опікується ветеранами / фото організації

Після початку повномасштабного вторгнення благодійна організація надає гуманітарну допомогу постраждалим громадянам України.

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