Напередодні в мережі з'явилося відео, де "Доктор Сталевий молот" проводить спаринг, що тільки посилило ці чутки. Своєю думкою щодо такого розвитку подій поділився чинний король хевівейту Олександр Усик, повідомляє 24 Канал із посиланням на Ready to Fight.

Що сказав Усик про повернення Кличка в бокс?

Він заявив, що готовий допомогти своєму легендарному земляку підготуватися до повернення на ринг. Усик навіть назвав бій, який хотів би побачити за участю Кличка-молодшого.

Якщо він зателефонує, я особисто поїду до нього, привезу в табір і зроблю все можливе, щоб допомогти йому вийти в ринг ще раз. Щодо відео зі спарингом. Я б із величезним задоволенням подивився реванш Кличка проти Ф'юрі. Але даю 70%, що Володимир тренується лише для себе,

– сказав Усик.

Зазначимо, що напередодні авторитетне видання talkSPORT поділилося інсайдом, що Володимир і Даніель Дюбуа готові вийти на ринг для проведення очного протистояння.

Також серед ймовірних суперників "Доктора Сталевого молота" розглядаються варіанти із ще двома британцями. Опонентом українця може стати чемпіон світу за версією WBO Фабіо Вордлі та Тайсон Ф'юрі.

Довідка. З "Циганським королем" Кличко-молодший уже бився під час професійної кар'єри. Британець перервав переможну серію Володимира, яка тривала 11 років, здобувши чемпіонські титули WBA, WBO та IBF. Їх поєдинок тривав 12 раундів і завершився перемогою Ф'юрі одностайним рішенням суддів.

