49-річний Володимир Кличко перебуває у фантастичній спортивній формі. Підтвердженням цього став спаринг легендарного боксера зі значно молодшим суперником, повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Володимира Кличка.

Як Кличко виглядав у спарингу?

"Доктор Сталевий Молот" опублікував відео тренувального поєдинку з 26-річним Дмитром Ловчинським. Колишній чемпіон світу дуже легко пересувався по рингу та дав справжній майстер-клас молодшому боксеру.

Психічні, фізичні або обидва одночасно, але одне тренування на день, щодня, щороку... Знайдіть свою власну рутину і дотримуйтесь її. Це і є витривалість. Літера E в моєму методі FACE. Продовжуймо бити!,

– підписав відео Кличко-молодший.

Відео спарингу Володимира Кличка

Зазначимо, що у коментарі до відео Володимир посилався на свій авторський метод підготовки, який включає чотири ключові пункти: Focus (Фокус), Agility (Спритність), Coordination (Координація) та Endurance (Витривалість). У жовтні 2022 року Кличко презентував книгу про свою систему, яка є універсальною для всіх спортсменів.

Чи повернеться Кличко на ринг?

У коментарях під відео фанати Кличка висловили сподівання на повернення в бокс. Вболівальники навіть запропонували легенді суперника – британця Фабіо Вордлі, який володіє титулом WBO у надважкій вазі. Таким чином Володимир міг би здійснити свою мрію та побити "вічний" рекорд Джорджа Формана.

На початку 2025 року кілька інсайдерів, в тому числі авторитетний The Ring, повідомляли про наміри Кличка провести титульний бій. Втім, цього так і не сталося, принаймні торік.

Хто був суперником Усика у спарингу?