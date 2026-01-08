49-річний Володимир Кличко перебуває у фантастичній спортивній формі. Підтвердженням цього став спаринг легендарного боксера зі значно молодшим суперником, повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Володимира Кличка.
Як Кличко виглядав у спарингу?
"Доктор Сталевий Молот" опублікував відео тренувального поєдинку з 26-річним Дмитром Ловчинським. Колишній чемпіон світу дуже легко пересувався по рингу та дав справжній майстер-клас молодшому боксеру.
Психічні, фізичні або обидва одночасно, але одне тренування на день, щодня, щороку... Знайдіть свою власну рутину і дотримуйтесь її. Це і є витривалість. Літера E в моєму методі FACE. Продовжуймо бити!,
– підписав відео Кличко-молодший.
Відео спарингу Володимира Кличка
Зазначимо, що у коментарі до відео Володимир посилався на свій авторський метод підготовки, який включає чотири ключові пункти: Focus (Фокус), Agility (Спритність), Coordination (Координація) та Endurance (Витривалість). У жовтні 2022 року Кличко презентував книгу про свою систему, яка є універсальною для всіх спортсменів.
Чи повернеться Кличко на ринг?
У коментарях під відео фанати Кличка висловили сподівання на повернення в бокс. Вболівальники навіть запропонували легенді суперника – британця Фабіо Вордлі, який володіє титулом WBO у надважкій вазі. Таким чином Володимир міг би здійснити свою мрію та побити "вічний" рекорд Джорджа Формана.
На початку 2025 року кілька інсайдерів, в тому числі авторитетний The Ring, повідомляли про наміри Кличка провести титульний бій. Втім, цього так і не сталося, принаймні торік.
Хто був суперником Усика у спарингу?
- Триразовий чемпіон України у надважкій вазі Дмитро Ловчинський представляв нашу державу на Олімпійських іграх-2024 у Парижі. Торік він також виступав на чемпіонаті світу з боксу. На жаль, в обох турнірах українець достроково завершив змагання.
- Згідно з даними BoxRec, на аматорському рівні 26-річний боксер провів 46 поєдинків, в яких здобув 29 перемог (6 – нокаутом) та зазнав 17 поразок (1 – дострокова).
- 25 січня 2025 року Ловчинський дебютував на професійному рівні. Українець жорстко нокаутував представника Грузії Пато Адуашвілі за півтори хвилини бою.
- До речі, Ловчинського тренує відомий український спеціаліст Олександр Поліщук, який виховав чемпіонів світу серед професіоналів – Володимира Кличка, Сергія Дзинзирука, Юрія Нужненка та Віктора Постола