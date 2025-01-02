Про зацікавленість у поверненні на ринг вже заявив Володимир Кличко та організатор сезону боксу в Ер-Ріяді впливовий Туркі Аль аш-Шейх. Колишній промоутер українського боксера Том Леффлер прокоментував ймовірний камбек легенди, пише 24 Канал з посиланням на Boxing Scene.
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Кличко хоче провести значущий бій
За словами фахівця, Володимир повернеться на ринг заради чемпіонського поєдинку. У такому випадку його камбек стане реальністю.
"Володимир знаходиться в приголомшливій формі. Він будь-якої миті міг би вийти на ринг.
Що змусило б його прийняти рішення про повернення? Якщо Володимир повернеться, то він воліє боксувати за титул, оскільки йому не потрібні гроші. Він не повернеться, щоб просто боксувати з бійцями надважкого дивізіону. Упевнений, що він хоче провести значущий бій.
Я не можу говорити за нього. Можу сказати лише, що якщо хтось може повернутися і битися на елітному рівні в його віці, так це Володимир", – розповів промоутер.
Хто стане суперником Кличка
- Одним з можливих суперників Кличка-молодшого може стати Тайсон Ф'юрі. Боксери так і не провели обов'язковий реванш, тож промоутери могли б організувати зустріч через 10 років з першого бою.
- Проте на цей час "Циганський король" не володіє жодним титулом. Три чемпіонські пояси надважкого дивізіону знаходяться в Олександра Усика, а ще один – у Даніеля Дюбуа. Варіант українського дербі не розглядається Володимиром, а тому наразі залишається лише Дюбуа.