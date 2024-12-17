Володимир Кличко сім років тому завершив спортивну кар'єру. Проте "Доктор Стальний Молот" мріє в один день повернутися на ринг, щоб побити рекорд Джорджа Формана, пише 24 Канал.

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Кличко не проти проведення поєдинку

В інтерв'ю ютуб-каналу Бомбардир Кличко-молодший прокоментував можливість повернення в бокс. За словами легенди, це не буде повноцінне відновлення кар'єри.

Повернення в спорт, я вже там був майже 30 років – я не бачу повернення в спорт. Що я бачу? Гарне відчуття бути в хорошій формі. Для мене так званий last dance – дуже цікавий. У цьому може бути сенс,

– сказав Володимир Кличко.

Однак наразі відсутні конкретні дати повернення на ринг. Цілком ймовірно, що Володимир очікує пропозицію від промоутерів.

Якщо ви мене запитаєте, чи відкидаю я можливість last dance – це буде неправильно, бо я це ще можу. Скільки триватиме це "я можу" – не знаю. Місяць, шість, рік чи три – я ще не знаю. Здоров’я – це така складна штука, тут воно є, тут його немає,

– зауважив Кличко-молодший.

Кличко наївся спортом

Ексчемпіон світу вчергове підтвердив, що не варто очікувати його повноцінного повернення у спорт.

"Чи скучив я за великим боксом? Ні, я наївся спортом. Це дуже і дуже складна робота. Це боляче ментально і фізично. Спорт обмежує тебе в житті. Ти обмежений як спортсмен. Ні, я не хочу повернення в спорт. Я можу, як називають last dance, але повернення в спорт не буде. Це вже в минулому", – сказав ексчемпіон світу.

Зазначимо, що нещодавно Голова Головного управління з питань розваг Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейх звернувся до Володимира Кличка з пропозицією повернення на ринг. Саудівський промоутер збирається попросити організації WBC, IBF, WBA, WBO дозвіл на проведення чемпіонського поєдинку.