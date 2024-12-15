Весь боксерський світ затамувавши подих очікує повернення легендарного Володимира Кличка на боксерський ринг. Українець мріє побити рекорд Джорджа Формана та стати найстаршим чемпіоном у надважкій вазі, пише 24 Канал.

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Ф'юрі: Кличко шукає великі гроші

Колишній суперник Володимира Тайсон Ф'юрі прокоментував його можливий камбек 48-річного спортсмена. На думку "Циганського короля", Кличко-молодший повернеться у бокс лише заради грошей. Про це повідомляє видання Express.

Я не дуже вірю у всі ці розмови про побиття рекорду Джорджа Формана. Якщо ти повертаєшся, то тільки за грошима, він не повертається заради того, щоб бути старшим за Джорджа Формана. Якби це було так, він би просто пішов за регулярним титулом WBA і бився з Мануелем Чарром чи кимось іншим, але це не приносить грошей, тому він не шукає цього, він шукає великі гроші,

– заявив Ф'юрі.

Зазначимо, що серед ймовірних суперників "Доктора Стальний Молот" називають Даніеля Дюбуа, а також епатажного "Циганського короля".

Нагадаємо, що Володимир Кличко зустрічався з Тайсоном Ф'юрі на боксерському рингу. У листопаді 2015 року український боксер поступився британцю одноголосним рішенням суддів. "Циганський король" забрав титули IBF, IBO, WBO, WBA та The Ring, якими володів Володимир.

У контракті на бій був прописаний реванш, але Ф'юрі через депресію та проблеми з наркотиками зірвав другий поєдинок.

Востаннє Кличко-молодший виходив на ринг у квітні 2017 року, коли поступився Ентоні Джошуа.