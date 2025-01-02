Легендарний український боксер Володимир Кличко не виключає свого повернення на ринг. Серед потенційних суперників найчастіше називають Тайсона Ф'юрі, пише 24 Канал з посиланням на BoxingScene.

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Промоутер Кличка: Цей бій викликав би інтерес у Володимира

Про можливість проведення такого топового поєдинку заявив колишній промоутер українського боксера Том Леффлер. Фахівець запевнив, що Кличко-молодший точно погодиться на цей бій.

"До цього бою був великий інтерес. Кличко так і не провів із Ф’юрі реванш, гарантований за контрактом. Цей поєдинок точно викликав би у Володимира інтерес.

У минулому Володимир завжди бажав цього реваншу. Потім Ф’юрі пішов у загул, важив понад 180 кілограмів і не боксував понад два роки. Були й інші причини, через які Володимир так і не отримав цей реванш.

Я думаю, що йому це було б цікаво, враховуючи, що він говорив у минулому. Туркі Аль-аш-Шейх підтримує повернення Кличка. Подивімося, що станеться з цим боєм", – заявив Леффлер.

Повернення Кличка: що відомо