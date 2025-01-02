Легендарний український боксер Володимир Кличко не виключає свого повернення на ринг. Серед потенційних суперників найчастіше називають Тайсона Ф'юрі, пише 24 Канал з посиланням на BoxingScene.
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Промоутер Кличка: Цей бій викликав би інтерес у Володимира
Про можливість проведення такого топового поєдинку заявив колишній промоутер українського боксера Том Леффлер. Фахівець запевнив, що Кличко-молодший точно погодиться на цей бій.
"До цього бою був великий інтерес. Кличко так і не провів із Ф’юрі реванш, гарантований за контрактом. Цей поєдинок точно викликав би у Володимира інтерес.
У минулому Володимир завжди бажав цього реваншу. Потім Ф’юрі пішов у загул, важив понад 180 кілограмів і не боксував понад два роки. Були й інші причини, через які Володимир так і не отримав цей реванш.
Я думаю, що йому це було б цікаво, враховуючи, що він говорив у минулому. Туркі Аль-аш-Шейх підтримує повернення Кличка. Подивімося, що станеться з цим боєм", – заявив Леффлер.
Повернення Кличка: що відомо
- Зазначимо, що перший бій між Тайсоном Ф'юрі та Володимиром Кличком відбувся наприкінці листопада 2015 року. Тоді несподівано перемогу здобув британець. У контракті на бій був прописаний обов'язковий реванш, але "Циганський король" уникнув його.
- Потрібно також нагадати, що Володимир планував стати найстаршим чемпіоном світу та побити вічний рекорд Джорджа Формана. Проте на цей момент Ф'юрі не володіє жодним з титулів хевівейту.
- Сам "Циганський король" не проти такого поєдинку, якщо за нього отримає солідний гонорар.