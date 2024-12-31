Спортивне видання GiveMeSport опублікувало рейтинг найкращих боксерів за всю історію України. До престижного списку потрапили найуспішніші українські спортсмени, пише 24 Канал.

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Хто потрапив до топ-10 найкращих українських боксерів

Експерти видання під час складання рейтингу враховували кілька факторів: професійний рекорд, титули, уміння в рингу, загальний вплив на спорт в цілому.

"Для країни з населенням лише 38 мільйонів людей кількість боксерів світового класу вражає. Чимало чемпіонів світу цієї нації були відомі своїми технічними навичками. Про це свідчить той факт, що багато сильних професіоналів країни досягли успіху на аматорському рівні, перш ніж перейти у професійний спорт.

Національний боксерський родовід настільки сильний, що є не менше чотирьох боксерів, які можуть справедливо претендувати на те, щоб бути найкращими в країні", – йдеться у публікації GiveMeSport.

Топ-10 українських боксерів очолив чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBC, WBO та WBA Олександр Усик. Під час професійної кар'єри він ставав абсолютним чемпіоном у двох дивізіонах.

До трійки найкращих потрапили також Володимир Кличко та Василь Ломаченко, який випередив Віталія Кличка.

Привертає увагу 5-те місце боксера українського походження Льюїса "Малюка" Каплана. Він народився у Києві, а у віці 5 років разом з батьками емігрував до США. У 1925-26 роках Каплан був чемпіоном у напівлегкій вазі. Під час кар'єри він здобув понад 100 перемог.

Рейтинг найкращих боксерів за всю історію України

1. Олександр Усик (23–0, 14 КО)

2. Володимир Кличко (64–5, 53 КЗ)

3. Василь Ломаченко (18–3, 12 КО)

4. Віталій Кличко (45–2, 41 КО)

5. Льюїс «Малюк» Каплан (107–22–13, 27 КО)

6. Володимир Сидоренко (22–3–2, 7 КО)

7. В'ячеслав Сенченко (37–2, 25 КО)

8. Андрій Котельник (32–4–1, 13 КО)

9. Сергій Дзинзирук (37–2–1, 24 КО)

10. Віктор Постол (31–5, 12 КО)

Раніше ми повідомляли, що поєдинки за участю Олександра Усика та Сергія Богачука потрапили до топ-10 найкращих битв 2024 року.