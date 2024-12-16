"Циганський король" побажав успіхів Кличку у разі повернення в бокс. Британець підкреслив вік Володимира повідомляє 24 канал із посиланням на BoxNation.

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Думка Ф'юрі щодо повернення Кличка

Тайсон Ф'юрі пригадав минулий поєдинок з Володимиром Кличком. Британський боксер розповів, що вже тоді, коли українцю було 37, то він натякав, що він вже старий, а зараз йому вже 48.

"Циганський король" відповів на питання, чи хотів би він влаштувати реванш з Володимиром Кличком.

Я боєць, який проводить бої за гроші, покажіть мені гроші,

– сказав Ф'юрі.

До цього Туркі Аль аш-Шейх зізнався, що хотів би знову побачити бій між Володимиром Кличко та Тайсоном Ф'юрі. Він мав наміри влаштувати поєдинок після реваншу "Циганського короля" з Олександром Усиком.

Цікаво. Тайсон Ф'юрі зустрічався з Володимиром Кличком 28 листопада 2015 року. Тоді британський боксер переміг українця одноголосним рішення суддів та здобув титули WBC, WBO, IBF та IBO.



Нагадаємо, що реванш Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня в аравійському Ер-Ріяд. Вечір боксу в Україні транслюватиме відеосервіс MEGOGO.