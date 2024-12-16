"Циганський король" прагне повернути титули WBC, WBO та WBC, які відібрав у нього український чемпіон. Молодий проспект у суперважкій вазі Владислав Сіренко розповів, що очікує від бою, повідомляє 24 канал із посиланням на Трибуну.

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Очікування Сіренка від реваншу

Український талановитий супертяж Владислав Сіренко вважає, що Усик має всі шанси завершити бій достроково. На його думку, Олександру не варто щось міняти, адже перший бій закінчився його перемогою.

Сіренко зазначив, що Олександр Усик має проаналізувати помилки, яких він припускався у захисті в першому поєдинку. Головне не допускати ударів, а в атаці все добре.

Ймовірність нокауту? Думаю, що це дуже реально. Попередній бій, як ви пам'ятаєте, майже завершився достроково у 9-му раунді. Ф'юрі виживав – і це тільки від одного хорошого удару,

– сказав Сіренко.

Український супертяж підкреслив, що якби Олександр Усик завдав такий удар раніше, десь приблизно у 7-му раунді, то Тайсон не зміг би відновитись. Скоріше за все, бій би завершився нокаутом.

Нещодавно Малік Скотт, тренер Вайлдера, поділився прогнозом на реванш Усик – Ф'юрі. Фахівець зазначив, що Олександр має хороші шанси на перемогу у поєдинку.