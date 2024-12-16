Чемпіон світу у хевівейті розповів, як планує завершити бій із "Циганським королем". Українець заявив, що буде намагатись завершити бій достроково, повідомляє 24 канал із посиланням на The Daily Mail.

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Усик вирішив відправити Ф'юрі в нокаут

Олександр Усик пригадав протистояння із Тайсоном Ф'юрі у травні 2024 року. Український боксер розповів, чому не завершив перший бій достроково.

Проти Ф'юрі це вирішив не я – це небесні сили вирішили, що я виграю саме так, Але якщо я матиму можливість нокаутувати Тайсона Ф'юрі в реванші, я нею скористаюсь,

– сказав Усик.

Володар титулів WBC, WBA, WBO та IBO планує посилити свої позиції у світовій еліті боксу, перемігши британця у реванші. Усик вважає, що другий поєдинок буде набагато складнішим, ніж попередній.

Я завжди налаштовую себе на складний бій. Я отримую заряд енергії від таких викликів. Мені не потрібно, щоб було легше. Діаманти не знаходять легко, тому що їх там немає. Неможливо досягти успіху без важкої праці, – додав чемпіон.

Нагадаємо, що реванш Усик – Фюрі відбудеться в аравійському Ер Ріяді на "Kingdom Arena" – 21 грудня. В Україні поєдинок транслюватиме медіасервіс Megogo.