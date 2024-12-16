Малік Скотт, тренер Деонтея Вайлдера, вважає, що у Ф'юрі мало шансів на перемогу у поєдинку. Він також відзначив слабкі сторони "Циганського короля", повідомляє 24 канал із посиланням на ютуб-канал Манука Акопяна.

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Прогноз Скотта на реванш

Тренер Деонтея Вайлдера зазначив, що Олександр Усик, той боксер, що завжди завдає неприємностей. Малік Скотт підкреслив, що задля перемоги йому не потрібно бути сильним панчером.

Спеціаліст розповів, як український чемпіон зможе перемогти Тайсона Ф'юрі, не зважаючи на різницю в антропометрії між боксерами. З його слів, чимала кількість людей вважає, що переможе британець, але це не так.

Багато хто думає, що Ф'юрі більший і може легко перемогти його, але якщо Тайсон попреться уперед, то його поб'ють дуже сильно,

– сказав Скотт.

Наставник Вайлдера підкреслив, що "Циганський король" потрапить у всі можливі пастки, які йому приготував Олександр Усик. Скотт розповів, що не вірить у Ф'юрі в поєдинку з українцем.

Нагадаємо, що реванш Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня в столиці Саудівської Аравії – Ер-Ріяд. В Україні найзапекліший поєдинок року транслюватиме медіасервіс Megogo.