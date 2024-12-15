Боксер розповів, що дуже сильно захворів на пневмонію, коли навчався у другому класі. Лікарі сумнівались, чи зможе Усик вижити взагалі, повідомляє 24 канал із посиланням на Daily Mail.

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Тільки Бог може вирішити

Олександр Усик розповів, що хвороба дуже вплинула на нього. Боксер зізнався, що саме ця ситуація з дитинства дуже вплинула, тому саме тоді він звернувся до Бога.

До лікарні прийшов священник і запропонував мені помолитися. Він сказав, що тільки Бог може вирішити, жити мені чи померти. Тому я молюся все життя і так наполегливо тренуюся,

– сказав Усик.

Український чемпіон розповів, що буде молитись поки не зупиниться його серце. Боксер сказав, що вдячний Богу за те, що він має сьогодні.

Нагадаємо, що реванш Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня 2024 року. Місце проведення мегафайту аравійський Ер-Ріяд.