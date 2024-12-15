В травні 2024 року Олександр Усик переміг Тайсона Фʼюрі роздільним рішенням суддів. Однак вже зовсім скоро між боксерами ще відбудеться реванш, пише 24 канал з посиланням на Xsport.

Читайте також Буде ще складніше, – Усик про реванш з Ф'юрі

Прогноз тренера на реванш

Він зазначив, що цей бій очікує весь світ і він доволі історичний.

Вірю в Сашка, вірю у його перемогу. Звичайно, бій буде нелегким. І Ф'юрі підійде до реваншу з іншою підготовкою – більш відповідально і фізично буде сильнішим і хитрішим,

– зазначив Лоївський.

Він також назвав Олександра професіоналом і відзначив, що він зробить усе для перемоги.

Нагадаємо, що реванш Олександра Усика і Тайсона Фʼюрі відбудеться 21 грудня. В Україні бій транслюватиме медіасервіс MEGOGO.