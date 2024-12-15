У травні 2024 року Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі роздільним рішенням суддів. Однак вже найближчим часом між боксерами ще відбудеться реванш, пише 24 канал з посиланням на Daily Mail.

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Коментар Усика щодо реваншу

Українець зазначив, що простіше точно не буде. Він думає, що буде ще складніше.

Я завжди налаштовувався на важку боротьбу. Я налаштовуюсь на це. Мені не потрібно, щоб було легше. Діаманти не можна знайти в легкості, тому що їх там немає,

– розповів Усик.

Він також сказав, що не можна досягти успіху без наполегливої праці. Усе, що дається легко – погано росте.

"У першому бою проти Ф’юрі це вирішив не я, а небесні сили вирішили, що я виграю таким чином. Але, якщо у мене буде можливість нокаутувати Тайсона Ф’юрі в реванші, я нею скористаюся", – додав Олександр Усик.

Нагадаємо, що реванш українського боксера і Тайсона Ф'юрі відбудеться 21 грудня у Саудівській Аравії.