У суботу, 14 грудня, на майданчику "STEREO PLAZA" у Києві відбувся вечір боксу від промоутерської компанії Top Boxing Generation. У рамках шоу відбувся професійний дебют Юрія Захарєєва, пише 24 Канал.

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Як завершився дебютний бій Захарєєва на профі-рингу

Суперником українця був 39-річний представник Колумбії Хуель Хуліо, який у 2008 році був претендентом на титул чемпіона світу за версією WBO у першій середній вазі.

У 12-раундовому поєдинку перемогу одноголосним рішенням суддів здобув Захарєєв. 22-річний українець переважав свого досвідченого суперника у швидкості та завдав більше ударів.

Відео дебютного бою Захарєєва

Нагадаємо, Захарєєв у 2021 році став наймолодшим чемпіоном світу в історії України. Також на рахунку Юрія "бронза" чемпіонату Європи 2022. На аматорському рівні українець здобув 39 перемог у 42 поєдинках.

Зазначимо, що Захарєєв планує поєднувати виступи в аматорах та профі. Наразі він не підписав контракту з жодною промоутерською компанією.