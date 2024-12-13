Він на конференції Світової боксерської ради сказав, що проситиме WBC, IBF, WBA та WBO дати шанс "Доктору Сталевому молоту" здійснити давню мрію – стати найстаршим чемпіоном світу в історії. Можливість розвитку такого сценарію оцінив екссуперник старшого брата українця Леннокс Льюїс.

До теми Камбек Кличка стає все реальнішим: організатор боїв зробив заяву щодо повернення легенди на ринг

Британець не вірить у камбек Кличка

Колишній абсолют хевівейту вважає, що цього не станеться, повідомляє 24 Канал з посиланням на iFL TV. За його словами, Володимир Кличко не повернеться на ринг через війну в Україні.

У цих хлопців зараз є важливіші проблеми. У їхній країні війна й вони зосереджені саме на цьому. Я точно знаю. Тож я не думаю, що він повернеться. Кличко, насправді підштовхував мене повернутися. Він сказав, що думав, що Аль аш-Шейх говорив про мене. Але він говорив про Володимира,

– сказав Льюїс.

Зазначимо, що раніше називалися навіть потенційні суперники Володимира Кличка – Даніель Дюбуа, Тайсон Ф'юрі та Деонтей Вайлдер.

До слова. Про можливе повернення "Доктора Сталевого молота" на ринг також висловлювався його промоутер Том Леффлер. Він ні підтвердив, ні спростував чутки, проте з упевненістю заявив, що Кличко не буде битися з Усиком.

Нагадаємо, що свій останній бій Володимир провів у квітні 2017 року. Тоді він в 11 раунді програв технічним нокаутом Ентоні Джошуа.