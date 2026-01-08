Родина Кличків змушена була час від часу змінювати місце проживання через специфіку роботи батька боксерів – спершу полковника авіації центральної групи військ радянської армії, згодом військового дипломата. Тож Віталій і Володимир свій життєвий шлях розпочали не в Україні і навіть мають різні малі батьківщини, пише 24 Канал.

Дивіться також Я не міг стати зі стільця, – Кличко про скандальний бій, яким займалося ФБР

Де насправді народилися брати Клички?

Як зазначає Вікіпедія, у 1971 році, коли на світ з'явився старший з братів Віталій, його батько Володимир проходив службу у Киргизькій РСР. Майбутній спортсмен та політик народився у селі Біловодське Чуйської області, у 43 кілометрах від столиці республіки Бішкека.

П'ять років потому родина Кличків вже була дислокована у Казахстані. Володимир Кличко, названий на честь батька, побачив світ у міста Семей, яке тоді носило назву Семипалатинськ.

Після республік Середньої Азії служба змусила родину пожити ще певний час у Празі. До України Клички перебралися у 1985 році, а Володимир Кличко-старший роком пізніше брав участь у ліквідації Чорнобильської катастрофи.

Що брати Клички говорили про своє походження?

В подкасті на ютуб-каналі журналу Ring Володимира Кличка якось запитали про те, як сталося, що він один з найвідоміших українців у світі, але народився не в рідній країні.

Тоді була радянська імперія. Казахстан і багато інших республік були її частиною, і я там народився і пішов у перший клас. Але я корінний українець, мій батько українець. Хоч я і народився в Казахстані, але в душі українець. Мабуть, по світу загалом десь 75 мільйонів українців. Ми збудували Канаду, є великі діаспори в США і по всьому світу. Зараз ми боремося за наше життя, нашу незалежність і демократію,

– відповів Кличко.

Чим зараз займаються брати Клички?