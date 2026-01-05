Кличко-молодший пригадав бій проти Леймона Брюстера. Зокрема, він висловився про чутки щодо можливого отруєння перед поєдинком з американським боксером, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing Social.

Що сказав Кличко про бій з Брюстером?

"Доктор Сталевий Молот" наголосив, що ніколи не робив публічних заявив з цього приводу, адже він ставиться з повагою до суперника. Кличко наголосив, що Брюстер просто переміг та став чемпіоном.

Він заявив, що розмови про отруєння напередодні поєдинку йшли від інших людей. Українець вкотре підкреслив, що не говоритиме про це і зараз.

Володимир Кличко заявив, що після першого раунду було тяжко піднятись зі стільця, заходячи в наступний раунд.

Хоч я був готовий на 100 відсотків, було дивно, що за 3 хвилини до першого раунду пам'ятаю: я стояв в кутку рингу, і в мене був такий наплив енергії, що я ніколи не підпригував перед поєдинком. А тут я просто не міг стриматись. Я не міг стримати, скільки енергії в мене було. Я почав підпригувати. Трьома хвилинами пізніше я не міг стати зі стільця, але ж залишу так, як воно є,

– сказав Кличко.

Нагадаємо, що у підсумку "Доктор Сталевий Молот" сенсаційно поступився Брюстеру в очном протистоянні у 2004 році. Проте вже через три роки Кличко здолав американського боксера у реванші.

До слова. Після бою проти Леймона Брюстера розслідування щодо можливого отруєнння Володимира Кличка проводило ФБР. Зрештою справу закрили через нестачу доказів.

Що відомо про Володимира Кличка?