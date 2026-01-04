Ф'юрі оголосив про повернення на професійний ринг. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на інстаграм британського боксера.
Що сказав Ф'юрі про повернення на ринг?
Колишній чемпіон світу заявив, що планує знову битися у 2026 році, підкресливши, що його час настав.
2026-й – рік мого повернення. Я був відсутнім деякий час, але час повертатись. Мені 37 років і я все ще битимусь. Немає нічого кращого, аніж бити чоловікам по обличчю й отримувати за це гроші,
– написав Ф'юрі.
Раніше Ентоні Джошуа кинув виклик Ф'юрі після переможного бою із Джейком Полом. Британець хоче битися проти свого земляка.
"Я струсив із себе іржу й не можу дочекатися, щоб увійти у 2026 рік. І якщо Тайсон Ф’юрі настільки серйозний, як він про це говорить, якщо він готовий відкласти твіттер й одягнути рукавиці – нехай виходить і б’ється. Я один із найреальніших хлопців тут, я прийму будь-який виклик. Якщо ти справді крутий – виходь у ринг зі мною наступним. Досить балачок: "Ей Джей це", "Ей Джей те". Зустріньмось в ринзі й поговоримо кулаками", – передає слова Джошуа Netflix Sports.
Що відомо про Ф'юрі?
За свою кар'єру "Циганський король" провів 37 поєдинків у професійному ринзі. За цей час він здобув 34 перемоги та зазнав двох поразок, а також має у своєму активі 1 нічию.
У 2015 році Ф'юрі бився проти Володимира Кличка. У тому поєдинку британець здолав українця одноголосним рішенням суддів.
Востаннє "Циганський король" бився 21 грудня 2024 року проти Усика. Тоді Ф'юрі поступився українському чемпіону одноголосним рішенням суддів, а у січні 2025 року завершив кар'єру.
Нещодавно з'явилася інформація, що перед боєм проти Джошуа Ф'юрі може провести бій проти росіянина Арсланбека Махмудова. Поєдинок може відбутися навесні 2026 року.