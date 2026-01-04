Фьюри объявил о возвращении на профессиональный ринг. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на инстаграм британского боксера.
Что сказал Фьюри о возвращении на ринг?
Бывший чемпион мира заявил, что планирует снова драться в 2026 году, подчеркнув, что его время пришло.
2026-й – год моего возвращения. Я отсутствовал некоторое время, но время возвращаться. Мне 37 лет и я все еще буду биться. Нет ничего лучше, чем бить мужчинам по лицу и получать за это деньги,
– написал Фьюри.
Ранее Энтони Джошуа бросил вызов Фьюри после победного боя с Джейком Полом. Британец хочет драться против своего земляка.
"Я стряхнул с себя ржавчину и не могу дождаться, чтобы войти в 2026 год. И если Тайсон Фьюри настолько серьезен, как он об этом говорит, если он готов отложить твиттер и одеть перчатки – пусть выходит и дерется. Я один из самых реальных парней здесь, я приму любой вызов. Если ты действительно крутой – выходи в ринг со мной следующим. Хватит болтовни: "Эй Джей это", "Эй Джей то". Давайте встретимся в ринге и поговорим кулаками", – передает слова Джошуа Netflix Sports.
Что известно о Фьюри?
За свою карьеру "Цыганский король" провел 37 поединков в профессиональном ринге. За это время он одержал 34 победы и потерпел два поражения, а также имеет в своем активе 1 ничью.
В 2015 году Фьюри дрался против Владимира Кличко. В том поединке британец одолел украинца единогласным решением судей.
Последний раз "Цыганский король" дрался 21 декабря 2024 года против Усика. Тогда Фьюри уступил украинскому чемпиону единогласным решением судей, а в январе 2025 года завершил карьеру.
Недавно появилась информация, что перед боем против Джошуа Фьюри может провести бой против россиянина Арсланбека Махмудова. Поединок может состояться весной 2026 года.