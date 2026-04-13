Себе в соперники "Цыганский король" выбрал боксера из России Арсланбека Махмудова. Как и предполагалось, спортивное событие с участием россиянина не обошлось без позорного момента, сообщает Ring Magazine.

Как опозорился Махмудов?

Махмудов решил выделиться еще до старта самого поединка. Арсланбек выбрал для себя необычный вариант выхода в ринг.

Россиянин отказался от любой музыки, как это обычно делают боксеры. Вместо этого его выход сопровождала сирена воздушной тревоги.

Как Махмудов вышел в ринг: смотреть видео

NO MUSIC ️



Arslanbek Makhmudov makes his ring walk to the sound of sirens #FuryMakhmudov сейчас в прямом эфире на Netflix pic.twitter.com/ZSZ1j3vEx6 - Журнал "Ринг" (@ringmagazine) 11 апреля, 2026

В конце концов желание запугать соперника не помогло Махмудову. Бой длился все 12 раундов и Тайсону не удалось нокаутировать российского спортсмена.

Однако судьи отдали "Цыганскому королю" единогласную победу – 120:108, 120:108, 119:109. Для Фьюри это был первый бой за последние почти полтора года.

Что дальше ждет Фьюри?