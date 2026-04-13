Себе в соперники "Цыганский король" выбрал боксера из России Арсланбека Махмудова. Как и предполагалось, спортивное событие с участием россиянина не обошлось без позорного момента, сообщает Ring Magazine.
Как опозорился Махмудов?
Махмудов решил выделиться еще до старта самого поединка. Арсланбек выбрал для себя необычный вариант выхода в ринг.
Россиянин отказался от любой музыки, как это обычно делают боксеры. Вместо этого его выход сопровождала сирена воздушной тревоги.
В конце концов желание запугать соперника не помогло Махмудову. Бой длился все 12 раундов и Тайсону не удалось нокаутировать российского спортсмена.
Однако судьи отдали "Цыганскому королю" единогласную победу – 120:108, 120:108, 119:109. Для Фьюри это был первый бой за последние почти полтора года.
Что дальше ждет Фьюри?
- До этого последний раз Тайсон выходил на ринг еще в декабре 2024 года. В течение того года британец дважды уступил Александру Усику и потерял чемпионский пояс WBC.
- Встреча с Махмудовым не была титульной. Россиянину принадлежит пояс WBA Intercontinental, но он не был на кону в этом поединке.
- Теперь Тайсон Фьюри желает организовать бой против Энтони Джошуа. Сейчас "Цыганский король" имеет 35 побед и одну ничью в 38-ми встречах согласно данным Boxrec.