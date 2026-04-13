Собі в суперники "Циганський король" обрав боксера з Росії Арсланбека Махмудова. Як і очоікувалось, спортивна подія за участі росіянина не обійшлась без ганебного моменту, повідомляє Ring Magazine.
До теми Показав середній палець: Джошуа одним жестом відповів Ф'юрі на виклик до бою
Як зганьбився Махмудов?
Махмудов вирішив виділитися ще до старту самого поєдинку. Арсланбек обрав для себе незвичайний варіант виходу до рингу.
Росіянин відмовився від будь-якої музики, як це зазвичай роблять боксери. Натомість його вихід супроводжувала сирена повітряної тривоги.
Як Махмудов вийшов у ринг: дивитися відео
Зрештою бажання залякати суперника не допомогло Махмудову. Бій тривав усі 12 раундів і Тайсону не вдалось нокаутувати російського спортсмена.
Проте судді віддали "Циганському королю" одностайну перемогу – 120:108, 120:108, 119:109. Для Ф'юрі це був перший бій за останні майже півтора роки.
Що далі чекає на Ф'юрі?
- До цього востаннє Тайсон виходив на ринг ще у грудні 2024 року. Протягом того року британець двічі поступився Олександру Усику та втратив чемпіонський пояс WBC.
- Зустріч із Махмудовим не була титульною. Росіянину належить пояс WBA Intercontinental, але він не був на кону в цьому поєдинку.
- Тепер Тайсон Ф'юрі бажає організувати бій проти Ентоні Джошуа. Наразі "Циганський король" має 35 перемог та одну нічию у 38-ми зустрічах згідно з даними Boxrec.