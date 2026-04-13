Собі в суперники "Циганський король" обрав боксера з Росії Арсланбека Махмудова. Як і очоікувалось, спортивна подія за участі росіянина не обійшлась без ганебного моменту, повідомляє Ring Magazine.

Як зганьбився Махмудов?

Махмудов вирішив виділитися ще до старту самого поєдинку. Арсланбек обрав для себе незвичайний варіант виходу до рингу.

Росіянин відмовився від будь-якої музики, як це зазвичай роблять боксери. Натомість його вихід супроводжувала сирена повітряної тривоги.

Arslanbek Makhmudov makes his ring walk to the sound of sirens #FuryMakhmudov is LIVE NOW on Netflix pic.twitter.com/ZSZ1j3vEx6 — Ring Magazine (@ringmagazine) April 11, 2026

Зрештою бажання залякати суперника не допомогло Махмудову. Бій тривав усі 12 раундів і Тайсону не вдалось нокаутувати російського спортсмена.

Проте судді віддали "Циганському королю" одностайну перемогу – 120:108, 120:108, 119:109. Для Ф'юрі це був перший бій за останні майже півтора роки.

