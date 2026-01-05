Кличко-младший вспомнил бой против Леймона Брюстера. В частности, он высказался о слухах о возможном отравлении перед поединком с американским боксером, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing Social.
Что сказал Кличко о бое с Брюстером?
"Доктор Стальной Молот" отметил, что никогда не делал публичных заявлений по этому поводу, ведь он относится с уважением к сопернику. Кличко отметил, что Брюстер просто победил и стал чемпионом.
Он заявил, что разговоры об отравлении накануне поединка шли от других людей. Украинец в очередной раз подчеркнул, что не будет говорить об этом и сейчас.
Владимир Кличко заявил, что после первого раунда было тяжело подняться со стула, заходя в следующий раунд.
Хотя я был готов на 100 процентов, было странно, что за 3 минуты до первого раунда помню: я стоял в углу ринга, и у меня был такой наплыв энергии, что я никогда не подпрыгивал перед поединком. А здесь я просто не мог сдержаться. Я не мог сдержать, сколько энергии у меня было. Я начал подпригивать. Тремя минутами позже я не мог встать со стула, но оставлю так, как оно есть,
– сказал Кличко.
Напомним, что в итоге "Доктор Стальной Молот" сенсационно уступил Брюстеру в очном противостоянии в 2004 году. Однако уже через три года Кличко одолел американского боксера в реванше.
К слову. После боя против Леймона Брюстера расследование относительно возможного отравления Владимира Кличко проводило ФБР. В конце концов дело закрыли из-за недостатка доказательств.
Что известно о Владимире Кличко?
Кличко-младший (BoxRec) выступал на профессиональном ринге с 1996 по 2017 год. За это время "Доктор Стальной Молот" провел 69 поединков, одержал 64 победы и потерпел пять поражений.
Последний раз он дрался против Энтони Джошуа аж в 2017 году. В том поединке Владимир уступил техническим нокаутом в 11 раунде, а через некоторое время объявил о завершении карьеры.
В прошлом году ходили слухи, что украинец планирует возобновить боксерскую карьеру. Однако пока не было официального подтверждения.
Ранее Александр Красюк поделился мыслями относительно возвращения Кличко в бокс. Бывший промоутер Александра Усика заявил, что легенда украинского ринга в феноменальной форме.