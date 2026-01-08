Семья Кличко вынуждена была время от времени менять место жительства из-за специфики работы отца боксеров – сначала полковника авиации центральной группы войск советской армии, впоследствии военного дипломата. Поэтому Виталий и Владимир свой жизненный путь начали не в Украине и даже имеют разные малые родины, пишет 24 Канал.

Где на самом деле родились братья Кличко?

Как отмечает Википедия, в 1971 году, когда на свет появился старший из братьев Виталий, его отец Владимир проходил службу в Киргизской ССР. Будущий спортсмен и политик родился в селе Беловодское Чуйской области, в 43 километрах от столицы республики Бишкека.

Пять лет спустя семья Кличко уже была дислоцирована в Казахстане. Владимир Кличко, названный в честь отца, увидел свет в городе Семей, который тогда носил название Семипалатинск.

После республик Средней Азии служба заставила семью пожить еще некоторое время в Праге. В Украину Кличко перебрались в 1985 году, а Владимир Кличко-старший годом позже участвовал в ликвидации Чернобыльской катастрофы.

Что братья Кличко говорили о своем происхождении?

В подкасте на ютуб-канале журнала Ring Владимира Кличко как-то спросили о том, как случилось, что он один из самых известных украинцев в мире, но родился не в родной стране.

Тогда была советская империя. Казахстан и многие другие республики были ее частью, и я там родился и пошел в первый класс. Но я коренной украинец, мой отец украинец Хоть и родился в Казахстане, но в душе украинец. Видимо, по миру в целом где-то 75 миллионов украинцев. Мы построили Канаду, есть большие диаспоры в США и по всему миру. Сейчас мы боремся за нашу жизнь, нашу независимость и демократию,

– ответил Кличко.

