За інформацією міського голови Києва Віталія Кличка, внаслідок обстрілу загинуло 24 людини. Наступний день, 15 травня, було оголошено днем жалоби.

Хто відреагував на обстріл Києва 14 травня?

Володимир Кличко прокоментував масовану російську атаку на Київ, яка сталася в ніч на 14 травня.

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі відреагував на події, наголосивши на масштабі втрат і наслідках удару.

Ми все відбудуємо. Але ніхто не поверне нам наших 24 загиблих, серед яких 3 дітей. Під завалами також похована ілюзія мирних переговорів. росія знає лише одну річ: вбивати,

– заявив Кличко.

Хто такий Володимир Кличко?

Олімпійський чемпіон 1996 року, молодший брат київського міського голови Віталія Кличка. Він утримував чемпіонські титули протягом рекордних 4382 днів.

Разом із братом вони увійшли до Книги рекордів Гіннеса як пара братів-чемпіонів, які одночасно володіли всіма основними поясами у важкій вазі.

Народився 25 березня 1976 року в Казахстані в родині військового льотчика, а згодом його сім'я переїхала до України.

Тривалий час перебував у стосунках із голлівудською акторкою Гейден Паттьєрі. У них є донька Кая-Євдокія, яка народилася у 2014 році й виховується під опікою Володимира.

Що відомо про масовану атаку на Київ в ніч на 14 травня?

Повітряна тривога в столиці тривала близько восьми годин. Російські сили застосували понад 670 ударних безпілотників і 56 ракет різних типів, зокрема крилаті ракети Х-101, балістичні "Іскандер-М"/С-400 та аеробалістичні "Кинджали", повідомляли Повітряні Сили України.

За словами Президента України Володимира Зеленського, одна з крилатих ракет Х-101, випущена у другому кварталі 2026 року, влучила в житловий сектор.

Міська влада заявила, що ця атака стала наймасштабнішою повітряною атакою на місто за весь період повномасштабного вторгнення.

Унаслідок ударів загинули 24 людини, серед них троє дітей, дівчата віком 12, 15 і 17 років. Ще 57 людей дістали поранення різного ступеня тяжкості.