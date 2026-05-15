По информации городского головы Киева Виталия Кличко, в результате обстрела погибли 24 человека. Следующий день, 15 мая, был объявлен днем траура.

Кто отреагировал на обстрел Киева 14 мая?

Владимир Кличко прокомментировал массированную российскую атаку на Киев, которая произошла в ночь на 14 мая.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе отреагировал на события, отметив масштаб потерь и последствия удара.

Мы все отстроим. Но никто не вернет нам наших 24 погибших, среди которых 3 детей. Под завалами также похоронена иллюзия мирных переговоров. россия знает только одну вещь: убивать,

– заявил Кличко.

Кто такой Владимир Кличко?

Олимпийский чемпион 1996 года, младший брат киевского городского головы Виталия Кличко. Он удерживал чемпионские титулы в течение рекордных 4382 дней.

Вместе с братом они вошли в Книгу рекордов Гиннеса как пара братьев-чемпионов, которые одновременно владели всеми основными поясами в тяжелом весе.

Родился 25 марта 1976 года в Казахстане в семье военного летчика, а впоследствии его семья переехала в Украину.

Долгое время находился в отношениях с голливудской актрисой Гейден Паттьери. У них есть дочь Кайя-Евдокия, которая родилась в 2014 году и воспитывается под опекой Владимира.

Что известно о массированной атаке на Киев в ночь на 14 мая?

Воздушная тревога в столице продолжалась около восьми часов. Российские силы применили более 670 ударных беспилотников и 56 ракет различных типов, в частности крылатые ракеты Х-101, баллистические "Искандер-М"/С-400 и аэробаллистические "Кинжалы", сообщали Воздушные Силы Украины.

По словам Президента Украины Владимира Зеленского, одна из крылатых ракет Х-101, выпущена во втором квартале 2026 года, попала в жилой сектор.

Городские власти заявили, что эта атака стала самой масштабной воздушной атакой на город за весь период полномасштабного вторжения.

В результате ударов погибли 24 человека, среди них трое детей, девушки в возрасте 12, 15 и 17 лет. Еще 57 человек получили ранения различной степени тяжести.