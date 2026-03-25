Младший из братьев Кличко во многом превзошел брата на ринге, но успешная карьера не часто сопровождалась счастьем в личной жизни. 24 Канал предлагает взглянуть на невероятную историю Владимира Кличко.

Где родился Владимир Кличко?

Украинец, жизнь которого была тесно связана с Германией, появился на свет в Казахстане, в городе Семипалатинск, который сейчас носит название Семей. Там проходил службу его отец военный, Владимир-старший. Семья переехала в Украину в 1985 году, когда парню было девять.

Какими были первые победы Кличко в любителях?

В 13-летнем возрасте Владимир начал занятия боксом и быстро прогрессировал: уже в 1994 году стал чемпионом Европы среди юниоров, а через два года достиг вершины своей любительской карьеры – стал олимпийским чемпионом на Играх-1996 в американской Атланте. Как пишет Укринформ, в финальной поединке на олимпийском ринге украинец одолел представителя Тонго Паэа Вольфграмма.



Сразу после этого Кличко-младший решил перейти в профессионалы синхронно с братом Виталием.

Как началась профи-карьера Владимира Кличко?

По данным BoxRec, свой первый профессиональный бой Владимир провел 16 ноября 1996 года в Гамбурге против Фабиана Мезы. Он длился всего 1 минуту и 35 секунд: украинец отправил соперника в такой тяжелый нокаут, что рефери даже не начинал отсчет, а сразу вызвал на канвас медиков.

В феврале 1998 года Кличко впервые провел титульный поединок за вакантный пояс интернационального чемпиона WBC против Маркуса Макинтайра, одержав победу.

Когда Кличко впервые проиграл в профи-карьере?

В декабре того же 1998 года произошло первое поражение украинца. По иронии судьбы, это был дебют Владимира на родной земле – он впервые дрался в Киеве во Дворце спорта. Соперником был американец Росс Пуритти.



В 11-м раунде тренер Кличко Фриц Здунек вышел на ринг и остановил поединок, потому что не мог видеть избиение своего подопечного. Фиаско стало для Владимира одновременно тяжелым ударом и наукой.

Я не мог контролировать свои эмоции перед соотечественниками. Обычно я сохраняю холодную голову в ринге, но не в тот вечер. Я не играл в собственную игру, зря тратил силы и удары. Поражение было как глубокий шрам. Но я также почувствовал себя сразу на 10 лет более зрелым и опытным,

– говорил о том поединке Кличко.

В Украине Владимир не дрался больше ни разу.

Как Владимир Кличко стал чемпионом мира?

14 октября 2000, в День украинского казачества в Кельне Кличко вышел на ринг против Криса Берда – обидчика своего брата Виталия в предыдущем поединке.



Месть выдалась красивой: Берд дважды побывал в нокдаунах и, несмотря на то, что ему удалось пройти всю дистанцию, судьи отдали победу Кличко безапелляционно: один из них вообще увидел преимущество украинца во всех 12 раундах.

Владимир Кличко стал чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBO. Он будет удерживать этот пояс три года до поражения от Корри Сандерса.

Впоследствии будет еще и неудача против Леймона Брюстера, но эти проигрыши не заставят Владимира отказаться от мечты – вместе с братом владеть всеми поясами.

В апреле 2006 года против того же Криса Берда Кличко вернул себе титулы – на этот раз он отобрал у американца пояса IBF и IBO. В течение следующих 9 лет Владимир не потерпит ни одного поражения и неизменно будет объединенным чемпионом мира.



А 2 июля 2011 года наконец сбылось заветное желание братьев Кличко: победа над Дэвидом Хэем в Гамбурге позволила Владимиру добавить в свою коллекцию пояс WBA, и таким образом они с Виталием одновременно владели всеми титулами в супертяжелом весе.



Как Владимир Кличко потерял титулы и завершил карьеру?

Остановить доминирование Кличко-младшего в супертяжелом весе смогло только новое поколение британских боксеров.

28 ноября 2015 года против украинца на ринг вышел наглый "цыганский король" Тайсон Фьюри. За бой против чемпиона 26-летний одиозный здоровяк должен был получить втрое меньший гонорар, чем Кличко. Но получил гораздо больше – четыре пояса, некоторые из которых Владимир защищал уже 19-ый раз. Судьи отдали ему победу единогласным решением.

Реванша не произошло: Фьюри поспешил закончить карьеру и ударился во вредный образ жизни. А возвращать титулы Кличко должен был уже против Энтони Джошуа на лондонском "Уэмбли" в апреле 2017 года.

К сожалению, для Владимира это был последний бой: впервые за много лет он побывал в нокауте, пусть и техническом. Рефери в ринге остановил избиение в 11-м раунде.

Стало понятно, что эра Кличко в профессиональном боксе завершена. Через несколько месяцев, 3 августа 2017 года, он объявил о завершении карьеры.

Как сложилась личная жизнь Владимира Кличко?

В 2013 году журнал US Weekly сообщил, что Кличко обручился с американской актрисой Хейден Панеттьери. А в декабре 2014 года Владимир в фейсбуке объявил о рождении у пары дочери Каи Евдокии. Радостное событие произошло 9 декабря, а второе имя девочка получила в честь бабушки братьев Кличко.



В июне 2015 года дочь Владимира и Хейден окрестили в Киеве, в Киево-Печерской лавре. А уже через три года Кличко пришлось стать отцом-одиночкой.

У американки начались проблемы с алкоголем, ее обвиняли в изменах Владимиру. Брак не выдержал. Опеку над дочкой Кличко взял на себя, ему в этом помогает бабушка Каи-Евдокии.



Сейчас дочери боксера уже 11 лет, она знает пять языков, любит активный отдых и редко видится с матерью.

Как Владимир Кличко едва не погиб?

По сообщению Deutsche Welle, в 2019 году спортсмен оказался на яхте в Средиземном море, на которой начался пожар.

Кличко вместе с семьей эвакуировали служащие береговой охраны, которые откликнулись на сигнал чрезвычайной ситуации, поданный экипажем.

Боксер впоследствии выражал благодарность пожарным, спасателям и команде судна, которые, по его словам, сделали в экстренных условиях максимум для сохранения жизней пассажиров.

Чем Владимир Кличко занимается сейчас?

Владимир имеет несколько бизнес-проектов, занимается боксерским промоушеном и благотворительной деятельностью, отстаивает интересы Украины на международной арене, пользуясь своим авторитетом.

Слухи активно говорят о его возвращении на ринг, которое было отложено из-за полномасштабной войны в Украине. Владимир находится в прекрасной спортивной форме, тренируется в зале и спаррингует с гораздо младшими за него боксерами.

Мотивация для возобновления карьеры есть: Кличко мог бы побить рекорд Джорджа Формана и стать самым возрастным чемпионом мира в супертяжелом весе. Но официальной информации пока нет.