Несмотря на это в последнее время СМИ предсказывают возвращение Кличко-младшего в ринг. Подробнее об этих планах стало известно ресурсу ggsports, который рассказал об аспектах возможного камбэка.
Что решил Кличко?
Сейчас вероятность возвращения 49-летнего Кличко очень низкая. Владимир действительно намеревался снова выйти в ринг, но отложил это событие из-за войны в Украине.
Брат мэра Киева активно помогает Родине на дипломатическом уровне и занят поддержкой со стороны иностранных партнеров. Это мешает Кличко сосредоточиться на спортивной подготовке.
Тем не менее, украинец не оставил идею возвращения в ринг. Владимир мечтает побить рекорд Джорджа Формана и стать самым возрастным чемпионом мира в супертяжелом весе.
Легендарному американцу удалось завоевать пояс в 48 лет. Ранее сообщалось, что Александр Усик готов помочь Владимиру Кличко возобновить карьеру.
Как прошла карьера Владимира Кличко?
- Кличко-младший впервые прославился на Олимпиаде-1996, выиграв золотую медаль. После этого украинец, родившийся в Казахстане, начал профессиональную карьеру.
- В течение 20 лет Владимир провел 69 поединков, выиграв 64 из них согласно данным BoxRec. В разные годы Кличко владел чемпионскими поясами от WBA, WBO и IBF.
- Свой последний бой Владимир провел в 2017 году, уступив Энтони Джошуа. Перед этим украинец также проиграл и Тайсону Фьюри.
- Вместе с Владимиром достигал успехов в боксе и его старший брат Виталий. На его счету 45 побед в 47-ми боях. Сейчас Кличко-старший является мэром Киева.