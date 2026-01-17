Накануне в сети появилось видео, где "Доктор Стальной молот" проводит спарринг, что только усилило эти слухи. Своим мнением относительно такого развития событий поделился действующий король хевивейта Александр Усик, сообщает 24 Канал со ссылкой на Ready to Fight.

Что сказал Усик о возвращении Кличко в бокс?

Он заявил, что готов помочь своему легендарному земляку подготовиться к возвращению на ринг. Усик даже назвал бой, который хотел бы увидеть с участием Кличко-младшего.

Если он позвонит, я лично поеду к нему, привезу в лагерь и сделаю все возможное, чтобы помочь ему выйти в ринг еще раз. Относительно видео со спаррингом. Я бы с огромным удовольствием посмотрел реванш Кличко против Фьюри. Но даю 70%, что Владимир тренируется только для себя,

– сказал Усик.

Отметим, что накануне авторитетное издание talkSPORT поделилось инсайдом, что Владимир и Даниэль Дюбуа готовы выйти на ринг для проведения очного противостояния.

Также среди вероятных соперников "Доктора Стального молота" рассматриваются варианты с еще двумя британцами. Оппонентом украинца может стать чемпион мира по версии WBO Фабио Уордли и Тайсон Фьюри.

Справка. С "Цыганским королем" Кличко-младший уже дрался во время профессиональной карьеры. Британец прервал победную серию Владимира, которая длилась 11 лет, завоевав чемпионские титулы WBA, WBO и IBF. Их поединок длился 12 раундов и завершился победой Фьюри единогласным решением судей.

Чем сейчас занимается Владимир Кличко?