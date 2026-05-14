Кровавый обстрел столицы утром 14 мая оборвал жизнь еще одного украинца, который был частью спортивной семьи страны. О смерти 30-летнего экс-хоиста киевских "Льдинки-Компаньона" и "Дженералз" Юрия Орлова сообщает sport.ua.

Что известно о погибшем спортсмене?

В чемпионатах Украины по хоккею Юрий Орлов с 2015 по 2017 годы провел 66 матчей, в которых забросил 7 шайб и отдал 5 результативных передач.

Юрий Орлов занимался не только хоккеем, но и флорболом. О трагическом известии сообщили на странице Украинской федерации флорбола в телеграмме.

Там отметили, что Юрий был не просто спортсменом, а настоящим сердцем команды, человеком, который жил флорболом и вкладывал все силы в развитие этого вида спорта.

В заявлении подчеркнули, что его профессионализм, преданность и человечность навсегда останутся в памяти друзей, партнеров и всего флорбольного сообщества Украины.

Известно, что вместе с Юрием Орловым погибла также его девушка.

Что известно о ракетном обстреле Киева?

Сегодня утром российские войска цинично ударили по жилому дому в Дарницком районе столицы, вызвав разрушения и жертвы среди гражданского населения.

Количество погибших в результате этой атаки возросло до 8 человек. К сожалению, еще более 20 человек могут быть под завалами дома.

По информации корреспондента 24 Канала, который находится на месте, работа возле разрушенного дома не прекращается.

ГСЧС привлекла большие силы, чтобы спасать жизни людей. Работа продолжается постоянно. Спасатели сменяют друг друга, они обедают здесь на месте, работая с самой ночи,

– рассказал корреспондент с места происшествия.

Поскольку многоэтажка от удара просто "сложилась", для спасателей остается еще немало работы. Усложняют процесс спасения тяжелые заваленные конструкции дома, которые необходимо осторожно доставать спецтехникой.