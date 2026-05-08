Украинская команда провела заключительный матч турнира, где права на ошибку фактически не было. Подопечные Дмитрия Христича взяли три очка и остались среди претендентов на выход в хоккейную элиту, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Легендарный чемпион Украины ищет возможность выезда за границу

Как разворачивалась игра?

Матч против сборной Японии начался нервно – украинцы первыми пропустили. Однако еще в дебютном периоде "сине-желтые" перехватили инициативу и забросили три шайбы. Отличились Александр Пересунько, Алексей Дахновский и Даниил Трахт.

Японцы, несмотря на статус атусайдера, почти вдвое превосходили Украину по броскам. Голкипер "сине-желтых" выполнил вдвое больше сейвов. Однако подопечные Дмитрия Христича удержали преимущество и победили 3:1.

Шансы на историческое возвращение остаются

Благодаря этому успеху сборная Украины сохранила реальные шансы побороться за одно из двух мест, которые дают право подняться в топ-дивизион мирового хоккея. Украинцам теперь надо надеяться, что Польша потеряет очки в матче против Литвы. Эта игра начнется сегодня в 20:30.

Сборная Литвы будет мотивирована, ведь даже 1 очко (поражение в овертайме или серии буллитов) против Польши сохранит их в группе А Дивизиона I.

Даже в случае победы поляков, они сравняются с нашей командой по количеству очков, однако будут иметь преимущество в личных встречах.

Первой командой, которая повысилась в классе, стал Казахстан.