Украинские хоккеисты выдали один из самых ярких матчей последних лет, переиграв Францию в третьем туре ЧМ-2026 в дивизионе IA. "Сине-желтые" удержали бешеное давление соперника и подарили болельщикам настоящую спортивную драму, сообщает 24 Канал.
Как разворачивался матч Украина – Франция?
Команда Дмитрия Христича блестяще начала встречу, шокировав французов двумя шайбами уже в первом периоде. Сначала Артем Гребеник открыл счет, а затем Игорь Мережко удвоил преимущество Украины.
Франция, которая считалась фаворитом и была участником Олимпиады-2026, во втором периоде отыгралась благодаря шайбам Брюша и Будона. Однако еще до перерыва Даниил Трахт снова вывел Украину вперед, установив победный счет – 3:2.
Историческая победа и шанс на прорыв
По информации Федерации хоккея Украины, наша команда одолела Францию впервые с 2007 года, когда была победа в товарищеском матче (4:1), а на уровне чемпионатов мира сине-желтые в последний раз побеждали трехцветных в 2004-м (7:1).
После трех туров украинцы имеют 6 очков и поднялись в топ-2 турнирной таблицы, серьезно заявив о борьбе за выход в элитный дивизион. Ранее команда Христича проиграла Польше 2:3 и победила Литву 2:1.
Следующий ключевой матч "сине-желтые" проведут 7 мая против Казахстана, который может стать определяющим в битве за повышение в классе.
Чемпионат мира-2026 в Дивизионе 1А проходит в польском Сосновце. Две лучшие команды турнира поднимутся в элитный дивизион. Последняя команда понизится в Дивизион 1В.
Что известно о встречах Украины и Франции?
- Украина взяла реванш у Франции за поражение в финальном раунде олимпийской квалификации. Тот поединок украинцы проиграли со счетом 2:7, пишет "Суспільне".
- Франция – самая рейтинговая сборная, которую обыграла Украина за последние годы. Перед стартом турнира французы занимали 14-е место в мировом рейтинге.