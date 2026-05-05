Українські хокеїсти видали один із найяскравіших матчів останніх років, перегравши Францію у третьому турі ЧС-2026 у дивізіоні IA. "Синьо-жовті" втримали шалений тиск суперника та подарували вболівальникам справжню спортивну драму, повідомляє 24 Канал.

Як розгортався матч Україна – Франція?

Команда Дмитра Христича блискуче розпочала зустріч, шокувавши французів двома шайбами вже у першому періоді. Спершу Артем Гребеник відкрив рахунок, а згодом Ігор Мережко подвоїв перевагу України.

Франція, яка вважалася фаворитом і була учасником Олімпіади-2026, у другому періоді відігралася завдяки шайбам Брюша та Будона. Однак ще до перерви Данило Трахт знову вивів Україну вперед, встановивши переможний рахунок – 3:2.

Історична перемога і шанс на прорив

За інформацією Федерації хокею України, наша команда здолала Францію вперше з 2007 року, коли була перемога в товариському матчі (4:1), а на рівні чемпіонатів світу синьо-жовті востаннє перемагали трикольорових у 2004-му (7:1).

Після трьох турів українці мають 6 очок і піднялися в топ-2 турнірної таблиці, серйозно заявивши про боротьбу за вихід до елітного дивізіону. Раніше команда Христича програла Польщі 2:3 та перемогла Литву 2:1.

Наступний ключовий матч "синьо-жовті" проведуть 7 травня проти Казахстану, який може стати визначальним у битві за підвищення в класі.

Чемпіонат світу-2026 у Дивізіоні 1А проходить у польському Сосновці. Дві найкращі команди турніру піднімуться до елітного дивізіону. Остання команда понизиться до Дивізіону 1В.

