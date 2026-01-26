У мережі знайшли відео 28-річної давнини, де Кличко-молодший пояснив, що для нього означає збереження громадянства України. Боксер назвав абсолютно раціональну причину, пише телеграм "Бокс України".

Дивіться також Володимир Кличко вирішив відкласти свої плани через війну в Україні

Що сказав Кличко про українське громадянство?

Володимир Кличко після здобуття золотої медалі в Атланті у 1996 році запевнив, що буде й надалі прославляти на міжнародній арені Україну, бо не хоче, щоб до нього ставилися з докором.

Я українське громадянство не проміняю на якесь інше, бо якщо людина не на своїй батьківщині, вона так чи інакше є іноземцем. І до неї ставляться по-іншому. До мене ставляться не як до іноземця, до меня ставляться як до українця. Мій патріотизм українця німцям подобається,

– сказав Кличко.

Володимир Кличко у 1996 році про українське громадянство – дивіться відео:

Як Кличко виступав на ринзі за Україну?