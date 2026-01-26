У мережі знайшли відео 28-річної давнини, де Кличко-молодший пояснив, що для нього означає збереження громадянства України. Боксер назвав абсолютно раціональну причину, пише телеграм "Бокс України".
Дивіться також Володимир Кличко вирішив відкласти свої плани через війну в Україні
Що сказав Кличко про українське громадянство?
Володимир Кличко після здобуття золотої медалі в Атланті у 1996 році запевнив, що буде й надалі прославляти на міжнародній арені Україну, бо не хоче, щоб до нього ставилися з докором.
Я українське громадянство не проміняю на якесь інше, бо якщо людина не на своїй батьківщині, вона так чи інакше є іноземцем. І до неї ставляться по-іншому. До мене ставляться не як до іноземця, до меня ставляться як до українця. Мій патріотизм українця німцям подобається,
– сказав Кличко.
Володимир Кличко у 1996 році про українське громадянство – дивіться відео:
Як Кличко виступав на ринзі за Україну?
За даними BoxRec, Володимир провів на ринзі 69 боїв: 64 перемоги (53 нокаунтом), 5 поразок.
Кличко побив рекорд за кількістю суперників, яких він побив у поєдинках за титул чемпіона світу – 23.
Завершив кар'єру у 2017 році після двох поразок від Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа.
Зараз активно говорять про можливість повернення Володимира в ринг для того, щоб побити рекорд Формана – стати найбільш віковим чемпіоном світу.